Herringhausen. Wie geht es in Herringhausen rund um die Arenshorster Straße, die Bürgermeister-Rolfes-Straße und die Straße "In den Höfen" weiter? Der Ortsrat Herringhausen-Stirpe-Oelingen fasste in seiner jüngsten Sitzung keinen Beschluss. Der Grund: Es konnten noch nicht alle Fragen beantwortet werden.

Der Sitzung im Herringhauser Feuerwehrhaus wohnten zahlreiche Anlieger bei. Zum Abschluss tauchten in der Einwohnerfragestunde neue Hinweise auf. Einer der Teilnehmer sagte: "Ich habe ein Schreiben mit Stempel, dass ich an einer ausgebauten Straße wohne." Ein anderer verwies auf Unterlagen der früheren Kreissiedlungsgesellschaft. Daraus ergab sich die Bitte der Verwaltung, Kopien der entsprechenden Schreiben dem Bauamt der Gemeinde Bohmte zur Verfügung zu stellen.

Entscheidender Punkt

Auf jeden Fall – das stand bereits vor der Ortsratssitzung fest – findet am Montag, 18. März, im Bohmter Kotten eine zusätzliche Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Wege statt. Dann soll geklärt werden, wie es in Sachen Straßenausbau weitergehen soll. Als entscheidende Frage steht im Raum: Muss für die drei Straßen in Herringhausen (so wie es der Bebauungsplan vorsieht) ein Erstausbau erfolgen – mit den satzungsgemäßen Kosten für Anlieger – oder handelt es sich um eine Sanierungsmaßnahme, für die die Allgemeinheit die Kosten trägt?

Mehrere Ausnahmen

Ortsbürgermeister Arnd Sehlmeyer erläuterte kurz die Problemlage. In den gültigen Bebauungsplänen werde ein Ausbaustandard festgelegt und normalerweise zeitnah umgesetzt. Ausnahmen gebe es in Herringhausen aber auch in anderen Ortschaften. Offen sei, wie mit der Situation so umgegangen werde. Die Entscheidung, so Sehlmeyer, sei die eine Sache, aber das Ergebnis müsse auch allen anderen Bürgern erklärt werden können.

Schwierige Entscheidung

Fachdienstleiter Alf Dunkhorst machte deutlich, dass es ohne Erstausbau einer Straße keinen erneuten Ausbau geben könne. Ortsratsmitglied Dieter Klenke sagte: "Es ist eine schwierige Entscheidung, weil es um Geld geht – das der Bürger und das der Gemeinde. Lars Büttner forderte eine kreative Lösung. Wenn die Kosten auf alle Bürger umgelegt würden, tue das dem einzelnen nicht weh und die Infrastruktur werde gepflegt. Für denkbar hielt er, die Grundsteuer anzuheben. Lars Mithoff verwies darauf, dass es nicht möglich sei, den Gemeindeanteil am Ausbau zu erhöhen, denn das würde nicht nur für die Entscheidung in Herringhausen gelten. Zudem müsse eine Lösung auch für die vertretbar sein, die zuvor für den Erstausbau gezahlt haben.

Im Anschluss an die Einwohnerfragestunde sagte Erste Gemeinderätin Tanja Strotmann: "Es mehren sich die Hinweise, dass Anlieger Unterlagen haben. Die Gemeinde braucht Belege, dass es sich nicht um eine Ersterschließung handelt."