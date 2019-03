Herringhausen. Mit fünf Frauen im Team ist die Ortsfeuerwehr Herringhausen eine der in weiblicher Hinsicht am stärksten aufgestellten Wehren der Region. Doch ist die Feuerwehr im vergangenen Jahr auch an die Grenzen des Möglichen gestoßen, wie sich jetzt bei der Jahreshauptversammlung zeigte. Zudem wird das neue Jahr 2019 einige Änderungen bringen müssen.

Denn gemäß des so genannten Brandschutzbedarfsplans müssen in diesem Jahr ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut und ein Rettungsboot angeschafft werden. Das betonte der Ortsbrandmeister Volker Köster jetzt bei der Jahreshauptversammlung in Herringhausen, bei der neben vielen Gästen auch der Ehrenortsbrandmeister Ludwig Kuhr dabei war.

Die Wehr rückte im vergangenen zu 45 Einsätzen aus. Es gab 20 Brandereignisse, davon zwei Großbrände. Am 30.5. brannte eine Strohhalle. Am 24.8. wurde das Haus eines Hundezüchters durch ein Feuer vernichtet. Hier galt es, neben der Brandbekämpfung 15 Hunde zu retten. „Beide Einsätze waren sehr zeitintensiv und gingen an die Grenzen der physischen Belastbarkeit”, betonte der Ortsbrandmeister.

Bei den 25 Hilfeleistungen gab es Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen, die Beseitigung von Ölspuren und umgestürzten Bäumen, aber auch die Rettung verirrter Entenküken. Köster erinnerte an zwei Einsätze am bzw. auf dem Mittellandkanal. Am 18.7. wurde eine leblose Person im Wasser gemeldet. Glücklicherweise stellte sich nach intensiver und ergebnisloser Absuche heraus, dass der meldende holländische Schiffsführer die Situation falsch eingeschätzt hatte. Am 30.11. war ein abgestellter Pkw eines Anglers in den Kanal gerollt. Köster erklärte: „Bei beiden Einsätzen war ein Boot gefordert. Dies belegt einmal mehr, dass die Erkenntnisse aus dem Feuerwehrgutachten nicht nur Theorie sind, sondern der Bedarf auch tatsächlich da ist.”







An den Anfang seines Jahresberichtes hatte Köster einen Blick auf die Personalsituation gestellt: Demzufolge verfügt die Wehr derzeit über 45 Aktive mit einem Durchschnittsalter von 38,3 Jahren und 9 Mitgliedern in der Altersabteilung. Köster hob hierbei besonders die hohe Zahl von fünf aktiven Feuerwehrfrauen hervor. 23 Mitglieder sind für den Einsatz mit Atemschutzgeräten ausgebildet und tauglich. Neun Kameraden haben die entsprechenden Lehrgänge zum Arbeiten in Chemikalienschutzanzügen erfolgreich absolviert.

Neu dabei: 20 "mobile Retter"

Andreas Pöhlmann, Pastor der Kirchengemeinde Arenshorst, wurde als förderndes und unterstützendes Mitglied aufgenommen. „Wir freuen uns über Norbert Heckel, Luke Böhning, Jannik Wilcke und Nora Büttner, die wir als direkte Quereinsteiger gewinnen konnten”, sagte Köster.

Es wurden 23 Dienstabende, zwei Dienstversammlungen, drei Gruppenführerbesprechungen und sechs Ortskommandositzungen abgehalten. Inzwischen haben sich 20 Feuerwehrkräfte zu “mobilen Rettern” ausbilden lassen. Sie stehen nach Alarmierung durch die Leitstelle für schnelle Hilfe und erste Maßnahmen bei Personen mit Herz-Kreislauf-Stillstand zur Verfügung.

Feuerwehrleute gehen auf Jagd nach Müll

„Eine gute und kontinuierliche Ausbildung ist das Handwerkszeug. Funktionieren kann aber eine Feuerwehr nur, wenn die Kameradschaft gelebt wird”, hob Köster hervor. So gab es manche Veranstaltungen zur Kameradschaftspflege. Auch wurden viele Aktionen innerhalb der Ortschaft unterstützt: die Aktion saubere Landschaft, bei der die Feuerwehrleute auf die Jagd nach Müll gegangen waren, verschiedene Parkplatzdienste, ein Informationsvormittag für Schule und Kindergarten, das Osterfeuer und der Volkstrauertag. Sehr viele Stunden investierte die Feuerwehr in Planung, Durchführung und Mitgestaltung des Erntefestes anlässlich des 625-jährigen Jubiläums von Stirpe-Oelingen.



Für die Kernaufgaben der Feuerwehr wurden 4760 Stunden geleistet. „Hinzuzurechnen sind noch die ungezählten Stunden für das Erntefest, die Verwaltung sowie Pflege- und Wartungsarbeiten”, ergänzte Köster.

Neues Feuerwehrhaus durch"hohe finanzielle Investitionen"

Bürgermeister Klaus Goedejohann überbrachte die Grüße aus dem Rathaus, auch im Namen der anwesenden Ersten Gemeinderätin Tanja Strotmann. Auch er ging auf die bald nötigen Investitionen ein: Untersuchungen hätten die Notwendigkeit für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Herringhausen an einem neuen Standort ergeben, sagte er. Und: Hohe finanzielle Investitionen seien daher erforderlich.

Pastor Andreas Pöhlmann begann sein Grußwort mit der Jahreslosung „Suche den Frieden und jage ihm nach”. „Wir brauchen Menschen, die Ruhe bewahren und dem Frieden nachjagen. Genau das macht ihr Feuerwehrkräfte, wenn ihr Brände löscht und Hilfe leistet - auch wenn euch manchmal das Äußerste abverlangt wird.”

Nach dreijähriger Amtszeit standen Wahlen zum Kommando an. Gewählt wurden zu Gruppenführern Jens Birkemeyer, Niko Ellermann, Christian Stibale und Christoph Tiaden, zum Schriftführer Michael Hackländer, zum Sicherheitsbeauftragten Volker Brüggemann, zum Gerätewart Kai Harmeyer. Weiterhin gehört Ehrenortsbrandmeister Ludwig Kuhr kraft Amtes dem Kommando an. Jürgen Oelgeschläger würde für seine jahrelange Mitarbeit im Kommando mit einem Präsent gedankt.

Befördert wurden: Johanna Oelgeschläger zum Oberfeuerwehrfrau, Norman Jänkel zum Oberfeuerwehrmann, Pascal Rosemann und Marc Knipker zum Hauptfeuerwehrmann, Pascal Winkelmann zum Löschmeister und Christoph Tiaden zum Oberlöschmeister.