Levern. „Meine Arbeit ist meine Leidenschaft“, sagt die Töpferin Kathinka Luckmann. Ihre Werkstücke und die ihres Mannes Gerd Lammers zeugen von solider Handwerkskunst und der Liebe zum Detail.

Das ist jedem ihrer handgemachten Teller, Tassen, Schüsseln und kreativen Dekostücken auf Anhieb anzusehen. Jedes Teil ist ein Unikat, das die unverwechselbare Handschrift der passionierten Künstler trägt.

Am vergangenen Wochenende hatten sie, so wie viele ihrer Berufskollegen auch, die Pforten zu ihrer Werkstatt auf dem liebevoll hergerichteten Bauernhof in Sundern im Wittlager Nachbaraltkreis Lübbecke geöffnet und dort war an beiden Tagen ordentlich was los. Nicht nur in der Diele, wo eine umfangreiche Ausstellung zum Bummeln einlud, sondern auch in ihrem Atelier, wo sich die Töpferin gern über die Schulter blicken ließ.





Lust zum Ton-Testen

Was bei Kathinka Luckmann spielerisch leicht aussieht und flott von der Hand geht, macht Lust zum Ausprobieren. Kaum ist die Schwungscheibe der Töpferscheibe in Bewegung, wird der Ton zentriert. Jetzt wird es Zeit für den künstlerischen Part. Der Tonklumpen wird geöffnet das Hochziehen beginnt. So entstehen die dreidimensionalen Objekte. Klingt plausibel! Für unsere Autorin der passende Zeitpunkt einen Versuch zu starten.



Recht schnell platzt die eine oder andere Illusion von „Mal eben eine Schale oder Vase formen“. Mal eben? Pustekuchen! „Aller Anfang ist schwer“, sagt die versierte Töpferin. Geduld sei wichtig und Übung mache den Meister. Schließlich sei für den Beruf des Keramikers eine dreijährige Ausbildung angesagt.





Echtes Handwerk

Dank unermüdlicher Hilfestellung von Kathinka Luckmann und viel Fingerspitzengefühl wird aus einem feuchten Tonklumpen dann doch ein schalenartiges Gebilde, das als lasiertes und gebranntes Werkstück demnächst in der Töpferei abgeholt werden kann.

Für Werkstätten und Ateliers sind Veranstaltungen wie die Tage der offenen Töpfereien oder Kunsthandwerkermärkte nicht nur wichtige Gelegenheiten, um auf die eigenen Produkte, sondern allgemein auf das Handwerk und seinen Wert aufmerksam zu machen. So wie am vergangenen Wochenende vor der Wittlager Haustür bei Gerd Lammers und Kathinka Luckmann.