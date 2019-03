Stemwede-Sundern. Jedes Jahr am zweiten Wochenende im März laden deutschlandweit zahlreiche Töpfereien zu einem Besuch ihrer Werkstätten ein. So auch Kathinka Luckmann und Gerd Lammers aus Stemwede-Sundern.

Während der Ausstellung wird das uralte Handwerk der Töpferei an der Drehscheibe gezeigt und wer mag, kann auch selber ein Stück Ton in die Hand nehmen und etwas Individuelles daraus formen.

Unikate aus Ton

Die beiden freischaffenden Künstler, die das ehemalige Bauernhaus vor fünf Jahren mit ihrer Töpferei bezogen, sind schon seit Wochen mitten in den Vorbereitungen. Da wird Ton geknetet und geformt, glasiert, der Brennofen bestückt und der ganze Hof herausgeputzt. In der Werkstatt entstehen einzigartige Kunststücke und handgefertigte Unikate für Haus und Garten, glasiert in verschiedenen Blau-Türkistönen sowie in natürlichen Sand- und Erdfarben.

In diesem Jahr sind die Landfrauen aus Sundern wieder dabei, die die Ausstellungsbesucher mit selbstgemachten Torten und Kuchen, sowie mit Kaffee oder Tee verwöhnen.



Die Werkstatt in Stemwede-Sundern, Knüve 7, ist am 9 und 10. März von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos stehen im Internet auf www.keramikkunstundso.de.