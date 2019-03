Hunteburg. Die Ortsfeuerwehr Hunteburg hat ihre diesjährige Jahreshauptversammlung für Beförderungen, zwei Neuaufnahmen und eine Ehrung genutzt. Ausführlich berichtete Ortsbrandmeister Tobias Michael über die Ereignisse des letzten Jahres und die Einsätze von Moorbrand bis Ponymarkt.

Im Gasthaus Trentmann hieß der Ortsbrandmeister die Altersabteilung, die zahlreich erschienen war, sowie die Kameraden der Einsatzabteilung herzlich willkommen. Sein Gruß galt auch den Gästen aus der Kommunalpolitik sowie Feuerwehrführungskräften.

Der Jahresbericht wurde eröffnet mit einer Darstellung zur Personalsituation. Die 39 aktiven Einsatzkräfte haben ein Durchschnittsalter von knapp über 40 Jahren. Zehn Jugendliche aus Hunteburg sind Mitglieder in der Jugendfeuerwehr Bohmte. Der Altersabteilung gehören 13 Kameraden an.

Einsatz beim Moorbrand in Meppen

Die Wehr rückte zu 34 Einsätzen, 20 Brandeinsätzen und 14 Hilfeleistungen aus. Bei den Hilfeleistungen wurden unter anderem Verkehrsunfälle, Bäume auf Fahrbahn und Öl auf Gewässer aufgeführt. Im Verbund mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft waren Hunteburger Feuerwehrkräfte auch an dem Moorbrand in Meppen beteiligt.

„Im Rahmen der Brandschutzerziehung besuchten Gruppen aus den Hunteburger Kindergärten unsere Feuerwehr“, berichtete Tobias Michael. Der Martins- und Schützenumzug wurde begleitet und abgesichert, die Großveranstaltung Ponymarkt wurde unterstützt und am Weihnachtsmarkt hielten Feuerwehrleute die Brandwache. „Wir kommen insgesamt auf 532 reine Einsatzstunden aus den 34 Einsätzen. Außerdem wurden 24 Dienste und Kommandositzungen abgehalten und Lehrgänge besucht“, stellte Tobias Michael fest.

„Das Jahr 2019 wird ein spannendes Jahr mit viel Arbeit. Das Brandschutzkonzept muss umgesetzt werden. Bezüglich unseres Feuerwehrhauses stehen Veränderungen an. Schließlich ist auch an die Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeugs in 2021 zu denken“, so der Ausblick des Ortsbrandmeisters.

Die Wahlen

Im Januar fanden dann auch noch die Kommandowahlen mit folgendem Ergebnis statt: Gruppenführer wurden Sebastian Weitzmann und Christian Schröder, deren Stellvertreter Hartmut Dunkhorst und Timo Kolkmeyer, Schriftführer wurde Matthias Klanke, Kassenwart Frank Leberecht, Gerätewart Joel von Döbern, Sicherheitsbeauftragter Benjamin Barisch und Atemschutzbeauftragter Andre-Kai Bartusch, Gruppenführer für die Kreisfeuerwehrbereitschaft wurde Sebastian Weitzmann. Besonderem Dank galt den Kameraden, die sich dieser Aufgabe stellen. Stefan Mönter und Reinhold Kruse sind nach über 20 Jahren als Mitglied aus dem Ortskommando ausgeschieden. Für deren geleistete Arbeit in den vielen Jahren bedankte sich Tobias Michael im Namen der Kameraden mit einem Gutschein. Mit einem Dank für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit im Ortskommando schloss Tobias Michael seinen Jahresbericht.

Dankesworte von Gemeindevertretern

Bürgermeister Klaus Goedejohann richtete im Namen der Gemeinde Dankesworte an die Feuerwehrkräfte: „Ihr seid 365 Tage ehrenamtlich für die Menschen in Hunteburg und darüber hinaus da. Herzlichen Dank dafür.“ Die Gemeinde werde auch weiterhin und insbesondere auf die anstehenden und notwendigen Veränderungen an den Feuerwehrhäusern in Hunteburg und Herringhausen verlässlich für eine sichere und gute Ausstattung der Ortsfeuerwehren Sorge tragen, sicherte der Bürgermeister zu. Hohe Investitionen seien notwendig, um diese Mammutaufgabe zu bewältigen.

Ortsbürgermeister Norbert Kroboth sagte: „Ich danke euch für die hohe Stundenzahl, die ihr ehrenamtlich geleistet habt, und insbesondere für die Bewältigung der Einsätze, die auch eine deutliche Belastung darstellen. Wir als Ortsrat und auch die Bürger von Hunteburg sind stolz auf euch.“

Der Vorsitzende des Ausschusses für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung Thomas Rehme überbrachte seine Grußworte. Er bezeichnete die Ortsfeuerwehr als „Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält”. Weitere Grußworte sprachen Helmut Meyer als Vorsitzender des Feuerwehrverbandes Altkreis Wittlage, Gemeindebrandmeister Martin Niermann, Volker Köster als Ortsbrandmeister der Nachbarwehr Herringhausen und Thomas Niermann als Ortsbrandmeister aus Bohmte. Von der Kreisfeuerwehr richtete Ralf George die Grußworte an die Kameraden.

Ehrungen und Beförderungen

Unter dem Punkt „Ehrungen“ wurde mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Niedersachsen der Brandmeister Uwe Brüggemann für 25 Jahre aktive Zugehörigkeit zur Feuerwehr ausgezeichnet. Neu in die Wehr aufgenommen wurden Simon Kästner und Kai Penningroth. Gemeindebrandmeister Martin Niermann nahm zum Ende der Versammlung folgende Beförderungen vor: Henrik Reitmeier zum Feuerwehrmann und Christian Schröder zum Löschmeister.