Vor knapp einem Jahr standen im Baugebiet "An der Lammert" in Hunteburg Vermessungsarbeiten an. Für 2020 ist bereits der Straßenendausbau vorgesehen. Foto: Karin Kemper

Hunteburg. Eine gute und eine schlechte Nachricht hatte Alf Dunkhorst, Fachdienstleiter Bauen der Gemeinde Bohmte, in der Ortsratssitzung in Hunteburg: "Aktuell sind keine Bauplätze mehr da. Aber vielleicht lässt sich schon in der nächsten Sitzung Positives vermelden."