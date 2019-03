Bohmte. Was ist los, wenn eine Kindergartengruppe das Kindergartengrundstück verlässt und quer über den Parkplatz in Richtung des Hauses von Pastor Marc Weber strebt? Die Antwort: Die Kleinen halfen dabei, einen Ersatzbaum, eine Buche mit (demnächst) roten Blättern, zu pflanzen.

Kindergartenleiterin Angelika Knapp gab das Zeichen für den Start. Die Mädchen und Jungen der Gruppen Marienkäfer, Bienen und Schmetterlinge (allesamt schon im Sommer Schulkinder) sowie der Eichhörnchen und Hasen gingen zu dem Platz, wo noch vor einiger Zeit eine große Kastanien gestanden hatte. Knapp: "Schade, dass der Baum gefällt werden musste, aber er war krank." Pastor Weber ergänzte: "Bei Stürmen sind schon größere Äste abgebrochen. Ein Gutachten eines Fachmanns zeigte, dass die Baumwurzeln von einem Pilz befallen waren."





Auf jeden Fall sollte Ersatz her. Über Ursula Oevermann-Knapp, die Mitglied im Kirchenvorstand ist, entstand der Kontakt zum Bohmter Verein für Umwelt- und Naturschutz. Von dort kamen beinahe umgehend zwei Dinge: das Versprechen, dem Kindergarten den neuen Baum zu schenken und die Empfehlung eine Buche zu pflanzen.

Erst in 50 Jahren

Bevor die eigentliche Pflanzaktion startete, zeigte Johannes Knapp vom Verein für Umwelt- und Naturschutz den Kindern, wie unterschiedlich Buche (glatter Stamm) und Kastanie (raue Oberfläche) und wie lange ein Baum braucht, bevor aus dem Samen ein stattlicher Baum wird. Die Frage: "Was kann man mit Holz machen?" wurde aus den Reihen der Kinder spontan mit "Lagerfeuer" beantwortet. Knapp hatte auch Bucheckern mitgebracht. Aus diesen Früchten kommen die Samen. Er meinte schmunzeln in Richtung der Erwachsenen: "Keine Angst, Bucheckern, die auf die Autos fallen können, gibt es erst in 50 Jahren..."





Pastors Füße

Die Buche wurde an ihrem neuen Standort sogar besungen: "Wenn du vorbeigehst, grüß' mich mal, wenn es trocken ist, gieß' mich mal". Und selbstverständlich wurde gleich beim Pflanzen gegossen. Die Kindergartenkinder hatten zwei ihrer Gießkannen mitgebracht. Voll mit Wasser waren die ganz schön schwer. Schnell kam die Warnung: "Nicht auf Pastors Füße, der in schon groß genug." Zwei Holzpfähle sollen die Buche stützen, damit ihr Wind nichts anhaben kann.

Knospen kommen

Die trockenen Blätter des Baumes weckten bei den Kindern Misstrauen. Johannes Knapp versprach: "Sobald die braunen Blätter heruntergefallen sind, gibt es frische Knospen." Das werden die Kindergartenkinder garantiert im Auge behalten. Der Pastor sagte zum Abschluss zu den Kleinen: "Danke, dass ihr beim Pflanzen mitgeholfen habt."