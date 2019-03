Brockum. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Bis zum Fest sind es zwar noch einige Monate, aber die Planungen haben schon im November begonnen. Für das Dorfjubiläum, Brockum wird in diesem Jahr 1050 Jahre alt, laufen die Vorbereitungen jetzt bereits auf Hochtouren.

Gefeiert wird das Jubiläum am Samstag, 31. August mit einem bunten Unterhaltungsprogramm. Start ist bereits am Vormittag mit einem Regionalgottesdienst in der Brockumer Kirche, dem sich ein Empfang im Gemeindehaus anschließt, bei dem Bürgermeister Marco Lampe die Jubiläumsfeierlichkeiten offiziell eröffnen wird. Nach Grußworten und Festreden bietet sich Gelegenheit zur Stärkung im benachbarten Landgasthaus Koch. Dort soll ein Mittagsbuffet unter dem Motto „Essen wie früher“ aufgetischt werden.

Vereine und Institutionen

Am Nachmittag werden sich Brockumer Vereine und Institutionen auf der großen Festmeile zwischen Backhaus und dem Gasthaus Niedersachsenhof Widukind im Ortskern präsentieren. „Mit Ausstellungen, beispielsweise historischer Löschfahrzeuge oder Kinderspielen aus alten Zeiten wollen wir die Geschichte Brockums in Szene setzen“, erklärte Mechthild Kortenbruck, die gemeinsam mit Michael Komnick, Nicole Thrien und Freddy Lübker zum Organisationsteam gehört.

Ganz im Zeichen der 1050-Jahr-Feier stehen auch die Aktivitäten beim Heimatverein. Der Backofen wird in Betrieb sein und ein Schmiedefeuer soll entfacht werden. Hier werden auch die Sonderbriefmarken und Postkarten mit historischen Brockumer Motiven zu bekommen sein. Erlesenes Kunsthandwerk soll das Angebot abrunden.

„Natürlich gibt es überall Bewirtungsstände, damit niemand hungrig oder durstig über die Festmeile schlendern muss“, versprechen die Initiatoren. Historisch soll es auch im Saal des Gasthauses Niedersachsenhof zugehen. „Wir haben alte Filme herausgesucht, die das Brockumer Dorfleben aus längst vergangenen Zeiten zeigen“, freute sich Kortenbruck.

Etliche Höhepunkte

Sowieso versprechen die Organisatoren etliche Höhepunkte, mit denen das Jubiläumsfest gespickt sein wird. Auch der musikalische Rahmen kommt nicht zu kurz. Auf der Bühne am Dorfplatz zeigen tagsüber alle Brockumer Chöre ihr Können und am Abend wird die Partyband „Dorfrock“ aus Aschen kräftig einheizen und abwechselnd mit einem DJ das Spektakel ausklingen lassen.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das Jubiläum wird es am Donnerstag, 14. März während der Jahreshauptversammlung des Heimatsvereins im Landgasthaus Koch geben. Dann referiert Martin Schütz über „Menschen im frühen, 1050 Jahre alten Brockum“. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen.