Lemförde. Der BASF-Standort Lemförde ist mit über 1700 Beschäftigten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region. Die BASF Polyurethanes GmbH, Teil der BASF-Gruppe, entwickelt, produziert und vertreibt Performance Materials und Polyurethan-Grundprodukte. Das Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro.

Für das laufende Jahr geht BASF von einem mit 2,8 Prozent voraussichtlich deutlich schwächeren Wachstum der Weltwirtschaft aus als 2018 (3,2 Prozent). „Auch wenn das Umfeld herausfordernd und von hoher Unsicherheit geprägt ist, wollen wir profitabel wachsen“, so der BASF-Vorstand.

BASF Polyurethanes

In einem schwierigen Umfeld hat die BASF Polyurethanes GmbH in Lemförde 2018 einen Umsatz von 2,9 Milliarden. Euro erzielt, der leicht unter dem Niveau des Vorjahres lag. Die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich auf 1779 Beschäftigte (Vorjahr: 1635), dazu gehören 67 Auszubildende und dual Studierende (Vorjahr: 60). „Ab Mitte des vergangenen Jahres haben wir den konjunkturellen Gegenwind deutlich zu spüren bekommen“, sagt Geschäftsführerin Christiane Sajdak. „Gemessen am Rekordjahr 2017 steht jedoch unter dem Strich ein respektables Ergebnis.“

„Vor allem der Auftragsrückgang aus der Automobilindustrie bei gleichzeitig steigendem Wettbewerbsdruck belastete unser Geschäft. Zudem trübte sich die Konjunktur im Laufe des Jahres 2018 aufgrund der handels- und geopolitischen Konflikte zunehmend ein. Das wirtschaftliche Umfeld in diesem Jahr wird es uns voraussichtlich nicht leichter machen,“ so Sajdak weiter. „Aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwarten wir ein herausforderndes Jahr 2019.“

"Nachhaltig entwickeln"

2018 wurden am BASF-Standort unter dem Leitmotiv ‚Lemförde 2025‘ weitere Projekte umgesetzt. Dazu gehörten Erweiterungen beim Mitarbeiter- und Lkw-Parkplatz, die Errichtung eines weiteren Regenrückhaltebeckens sowie Maßnahmen zur Optimierung des internen Werksverkehrs. „Der Standort ist erneut gewachsen, hat seine Konturen sichtbar verändert und wird sich auch in Zukunft nachhaltig weiterentwickeln“, so Sajdak. 2019 richtet sich der Fokus auf die Umsetzung von Projekten zur Modernisierung der Infrastruktur. „Für die Zukunft ist die BASF in Lemförde gut aufgestellt, wir haben ein hervorragendes Team und sind innovativ und kundennah.“

Der BASF-Konzern erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 62,7 Milliarden Euro. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 2 Prozent. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) , also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, verringerte sich gegenüber dem Vorjahr von 7,6 Milliarden Euro auf 6,4 Milliarden Euro.