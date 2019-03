Hunteburg. Für Benedikt Goldmann wird der Kinderkarneval des Hunteburger Sportvereins dieses Jahr sicher in ganz besonderer Erinnerung bleiben, denn der Achtjährige ist ab sofort der neue Karnevalsprinz der Kinder.

Er regiert jetzt gemeinsam mit der sechsjährigen Elisa Rosemeyer als Prinzessin. Herrlich anzusehen das Bild im Saal: Es wimmelte von Feen, Zauberern, Cowboys, Superhelden und jungen Feuerwehrmännern...





Nach zweijähriger Pause fand die Kinderkarnevalsfeier des Hunteburger Sportvereins nun wieder im Saal des Gasthauses Knostmann statt. Als Zeremonienmeister der Sportler war Andre Barthold auf der Bühne zu erleben. Und als Moderator führte der Vorsitzende des Sportvereins Siegfried Möhlmeyer durch das Programm.





Zu den Programmpunkten des Tages gehörte ein Auftritt der Jazz-Dance-Gruppe, die eindrucksvoll ihr Können unter Beweis stellte. Zu den Attraktionen gehörten für die jungen Gäste zweifelsohne die Spiele, bei denen sich der Nachwuchs in seiner Verkleidung nach Herzenslust austoben konnte.





Am Reglerpult war DJ Hansi mit dabei und steuerte von dort aus ein kindgerechtes Musikprogramm. Keine Frage, dass auch die erwachsenen Regenten an diesem Nachmittag zugegen waren. So waren Präsident Timo Kolkmeyer und Zeremonienmeister Thomas Schildmeyer ebenso zu sehen wie das Prinzenpaar der Feuerwehr.