Hunteburg. Stimmungsvolle Lieder der Kolpingkapelle, Tänze, selbst gespielte Sketche und der Besuch des Prinzenpaares der Feuerwehr – das waren jetzt die „Zutaten“ für eine fröhlich-närrische Karnevalsfeier im Pflegezentrum St. Agnes in Hunteburg.

Für besonders karnevalsbegeisterte Bewohnerinnen war dies bereits die dritte närrische Veranstaltung in dieser Saison, hatten sie doch schon am Karnevalsumzug in Damme und am Seniorenkarneval der katholischen Kirchengemeinde teilgenommen.



Einrichtungsleiter Dirk Haunhorst ging als Erster in die Bütt, um Bewohnerinnen und Bewohner sowie Gäste und alle Mitwirkenden zu begrüßen. Mit Schunkelliedern brachte die Kolpingkapelle unter Leitung von Stefan Schumacher den Saal im Nu in karnevalistische Stimmung.





Das Prinzenpaar der Feuerwehr samt Zeremonienmeister und Präsident ließen es sich nicht nehmen, dem Narrenvolk in St. Agnes einen Besuch abzustatten und den Nachmittag mit einem Ehrentanz zu eröffnen. Darauf freuen sich in jedem Jahr besonders die Bewohnerinnen, da es bei Feiern häufig an tanzfreudigen Männern mangelt.

Sprechende Waage ist nicht gut für die Ehe

Ein Ehepaar befindet sich auf dem Bahnhof, um zu verreisen. Auf dem Weg zu den Gleisen lässt es sich von einer sprechenden Waage derart ablenken, dass es den Zug verpasst. Einrichtungsleiter Dirk Haunhorst und Pflegedienstleiter Detlef Thies stellten dieses Ehepaar so eindrucksvoll realistisch dar, dass der Saal tobte und „Raketen“ steigen ließ. Auch auf die Mädchen der Jazztanzgruppe des HSV unter der Leitung von Iris Leberecht wurde ein begeistertes „St. Agnes – Helau“ für ihre schwungvollen Darbietungen ausgerufen.





Im nächsten Sketch ging es um das klassische Karnevalsgebäck, die Berliner. Ursula Strohbecke und Hannelore Baumann aus dem Kreis der Ehrenamtlichen stellten dar, wie schwierig es ist, einer begriffsstutzigen Freundin die Zubereitung von Berlinern zu erklären. Für diesen amüsanten Vortrag ernteten sie viel Beifall.

„Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“ war das Motto für das Schlagerpotpourri, das den Saal in einen großen Chor verwandelte. Es wurde noch viel gesungen und geschunkelt, bevor die Kolpingkapelle mit dem „Trompetenecho“ den Nachmittag beschloss. Mit Freude erwarten die Bewohnerinnen und Bewohner nun noch die Kinder der Regenbogen-Kita am Faschingsdienstag, um gemeinsam Karneval zu feiern. Danach heißt es auch im Pflegezentrum St. Agnes: Am Aschermittwoch ist alles vorbei…