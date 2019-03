Bohmte. Der Sängerbund Wittlage besteht zurzeit aus dem Gemischten Chor Wehrendorf, dem Männerchor Venne und dem Männergesangverein „Einigkeit“ Rabber. Wie die Zusammenarbeit dieser Chöre und deren Zukunft gestaltet werden könne, darüber fachsimpelten die Vorstandsmitglieder des Sängerbundes bei ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthof „Zur Post“ in Bohmte.

Sängerbund-Vorsitzender Reinhard Bartosch berichtete in seinem Jahresrückblick darüber, dass die Anzahl der aktiven Mitglieder der drei Chöre unverändert geblieben ist. Gemeinsam hatten die Chöre im vergangenen Jahr an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen, wie zum Beispiel beim Chorfest anlässlich des 90-jährigen Bestehens des Männerchors Venne sowie beim Kreissängerfest im Vennermoor. In diesem Zuge dankte er auch Jürgen Keisker sowie den Kassenprüfern Herbert Koch und Gert Meintrup für die gelungene Organisation des Kreissängerfestes. „Chor- und Kreissängerfest waren gelungene Veranstaltungen, die auch wegen der tollen Gastchöre gut besucht waren.“ In einer anschließenden Neuwahl wurden Willi Bergmann und Herbert Koch einstimmig als Kassenprüfer gewählt.

Mit anderen Sängerbünden kooperieren

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung stand aber vor allem die Frage um die Zukunft der drei Chöre im Sängerbund Wittlage. Einig waren sich die Mitglieder darin, dass man längerfristig auch über Ortsgrenzen hinausschauen und möglicherweise auch mit anderen Sängerbünden kooperieren müsse. Gerade in Zeiten, in denen Vereine mit Nachwuchsproblemen und Generationswechsel zu kämpfen haben, bliebe eine langfristige Neuorientierung nicht aus. Für die Jahre 2019 und 2020 rechnet der Sängerbund Wittlage jedoch noch nicht mit Neustrukturierungen.

2019 soll kein Kreissängerfest stattfinden. Dafür werde 2020 anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Männergesangvereins „Einigkeit“ Rabber am 28. Juni.2020 im Gasthaus „Tönsmeyer“ in Brockhausen ein Kreissängerfest veranstaltet. Ein großer Wunsch steht beim Sängerbund noch ganz oben auf der Liste: „Wir würden uns wünschen, dass die Chorkonzerte des Kreischorverbandes Osnabrück Land nicht mehr nur an einem festen Veranstaltungsort stattfinden, sondern wie vor einiger Zeit wechselnd in verschiedenen Gemeinden.“