Bohmte. In Bohmte wird es in diesem Jahr auf jeden Fall einen neuen hauptamtlichen Bürgermeister geben, nachdem Amtsinhaber Klaus Goedejohann erklärt hatte, nicht wieder zu kandidieren. Thomas Rehme, der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion und Bohmter Ortsbürgermeister, ist nun auch ganz offiziell Kandidat.

150 Unterstützer müssen mit ihrer persönlichen Unterschrift auf einem amtlichen Formular bescheinigen, dass ein Kandidat als unabhängiger Einzelbewerber zur Bürgermeisterwahl am 26. Mai 2019 in der Gemeinde Bohmte zugelassen werden soll. Genau drei Monate vor dem Wahltermin konnte Thomas Rehme mehr als doppelt so viele Unterstützer aus den Ortschaften Hunteburg, Bohmte, Herringhausen und Stirpe-Oelingen überzeugen, dass sie ihn mit ihrer Unterschrift unterstützen. Am 26.Februar gab Thomas Rehme 302 Formulare mit den Unterstützungsunterschriften und die weiteren notwendigen Unterlagen im Rathaus ab.

Startschuss

„Damit ist für mich der Startschuss für den Wahlkampf gefallen“ so Thomas Rehme in einer Presseerklärung. auf eine aufregende Zeit, die er nutzen will, "um mit den Bürgerinnen und Bürgern von Hunteburg, Bohmte, Herringhausen und Stirpe-Oelingen ins persönliche Gespräch zu kommen."