Bohmte . Der Posaunenchor Bohmte bietet die Möglichkeit, als Anfänger ein Blasinstrument zu erlernen. Am Dienstag, 5. März, findet ab 18.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Thomas ein Info-Abend mit den ersten Tönen statt.

In der neuen Anfängergruppe sind Mädchen und Jungen ab etwa acht Jahren ebenso willkommen wie Jugendliche und Erwachsene. Wichtig zu wissen ist, dass Notenkenntnisse nicht erforderlich sind und Instrumente gestellt werden.

Mutter und Sohn

Kinder und Jugendliche sollten in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen. Geschehen kann es, so berichtet Daniela Teckemeyer, dass Mutter und Sohn zu einem Schnuppertermin kommen, und die Frau das Ganze dann so gut findet und weitermacht.

Werbung für den Info-Abend wurde im Vorfeld bei den Vorkonfirmanden gemacht, die bei einer Führung zusammen mit den Eltern die Kirche und deren Angebote kennenlernten. Weitere Infos: Daniela Teckemeyer, Telefon 05471 9736968 oder 0157 33203637 und Carsten Wurps, Telefon 0160 7970965.