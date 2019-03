Bohmte. Exakt 100 Viertklässler haben in den Unterricht an der Oberschule Bohmte geschnuppert – einige werden ab dem Sommer diese weiterführende Schule besuchen. Die Kinder lernen vorab Schule und Lehrer kennen.

Die Viertklässler der Bohmter Christophorus- und Erich-Kästner-Grundschule, der Hunteburger Wilhelm-Busch-Schule und der Grundschule Herringhausen haben am vergangenen Donnerstag zwei Unterrichtsstunden in der Oberschule Bohmte mitgemacht.

Von Chemie bis Radiowerkstatt

"Für die Grundschüler ist das Schulgelände groß und wir wollen, dass die Kinder uns, die Lehrer, die Schule und den verschiedenen Unterricht kennenlernen", sagt die stellvertretende Schulleiterin Mareike Siegmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Unterricht wird normal durchgeführt mit dem Unterschied, dass mal drei, mal zehn Viertklässler zwischen den Schülern der 5. bis 10. Klasse sitzen.

Im Vorfeld konnten die Kinder wählen, welches Fach sie besuchen möchten. In Chemie wird eine Kältemischung hergestellt, in Hauswirtschaft gebacken und in der Radiowerkstatt ein Podcast erstellt. Während Neuntklässler in Textil an der Nähmaschine eine Federmappe nähen, dürfen die Viertklässler nicht nur zuschauen, sondern auch selbst kreativ werden.

Grundschulkinder aus Herringhausen und der Erich-Kästner-Grundschule bemalen Jute-Beutel mit und ohne Schablonen. Dabei bekommen sie Tipps von Schülerinnen der 9. Klasse.

Besonders Fächer wie Physik oder Textil wurden gerne gewählt, vermutlich weil es diese Fächer nicht in der Grundschule gibt.

Die Kinder der Grundschulen bekommen mittels dieser Schnupperstunden einen Eindruck von der Oberschule. Die stellvertretende Schulleiterin sagt: "Kinder habe eine eigene Vorstellung und deshalb ist es gut, wenn sie sich die Schule anschauen können." Im vergangenen Jahr wurde diese Veranstaltung erstmals durchgeführt und begeisterte die Kinder – so auch dieses Mal.

Anzeige Anzeige

Tag der offenen Tür für Eltern

Eltern und zukünftige Schüler können außerdem die Oberschule Bohmte gemeinsam am Donnerstag, 4. April, ab 15 Uhr besuchen. Um 17 Uhr wird es eine Informationsveranstaltung über die Schule und deren Angebot geben.