Bohmte. Die Zahl der Mitglieder des Landwirtschaftlichen Betriebshilfsdienstes Wittlage, dessen Tätigkeitsbereich das gesamte Osnabrücker Land umfasst, steigt weiter, obwohl immer wieder Abgänge durch Hofaufgaben zu verzeichnen sind. Aktuell sind es 263 Mitglieder. Das teilte Vorsitzender Hermann Wesseler in der Mitgliederversammlung im Gasthaus Bunselmeyer in Bohmte mit.

Allerdings stehen den acht Austritten ein Dutzend Neuaufnahmen gegenüber. Die Nachfrage nach Betriebshelfern, so Wesseler, ist weiterhin groß. Es mussten durchaus Absagen bei kurzfristigen Anfragen erteilt werden. Laut Tätigkeitsbericht wurden im Jahr 2018 insgesamt 11.767 Einsatzstunden geleistet, davon nur 1978 Stunden als Urlaubsvertretung. Der überwiegende Teil entfällt auf "soziale Stunden", das heißt Einsätze im Krankheitsfall. Die Zahlen bedeuten einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Die Erklärung, so der Vorsitzende, ist einfach: "Uns fehlen einfach Betriebshelfer.Wir sind dankbar für jeden, der bei uns mitarbeitet." Er forderte die Versammlungsteilnehmer auf: "Sprecht Leute an, die ausgebildete Landwirte sind, und in Frage kommen."

Fehlbetrag macht keine Sorge

Geschäftsführerin Ute Mandrella, die die Einsätze der Betriebshelfer steuert, fehlte krankheitsbedingt in der Versammlung. Somit trug Wesseler auch den Kassenbericht vor. Bei Ausgaben von rund 352.000 Euro steht ein Fehlbetrag von gut 4000 Euro zu Buche. Das stehe aber mit der Überscheidung der Auszahlung von Löhnen im Zusammenhang und werde sich wieder ausgleichen.

Immer mehr Sorgen

Der Vorsitzende verwies anschließend darauf, dass immer mehr Anfragen nach einem Betriebshelfer auf psychische Probleme zurückzuführen seien. Wesseler: "Die Landwirte stehen ganz schön unter Druck. Da ist die schlechte Ernte ebenso wie Beschuldigungen aller Art. Selbst die schlimmen Bilder auf Schlachthöfen fallen auf Landwirte zurück, obwohl die Tiere auf ihren Höfen ordnungsgemäß verladen wurden." Die Zusammenfassung lautete: "Irgendwann sind wir soweit, dass keiner mehr meckert. Und dann ist es richtig schlimm." Die Nöte und Sorgen der Betriebsleiter führten zunehmend zu Ausfällen, aber dem Betriebshilfsdienst fehle es an Personal, um jederzeit in die Bresche springen zu können.

Wahlen

Die anstehenden Vorstandswahlen leitete Jörg Schomborg, Leiter der Bezirksstelle Osnabrück der Landwirtschaftskammer. Vorsitzender Hermann Wesseler wurde ebenso einstimmig im Amt bestätigt wie 2. Vorsitzender Hans-Josef Kruse und die Beisitzer Erhard Dörmann (Bissendorf), Wilhelm Schade (Schwagstorf), Uwe Schenke (Hunteburg) und Karl-Heinz Rietmann (Melle). Einzig Nele Kolkmeyer, die seit einem Jahr Beisitzerin ist, stand nicht zur Wahl. Die Amtsperiode dauert jeweils drei Jahre.

Kaufen oder pachten?

Den zweiten (und deutlich längeren) Teil der Versammlung bildete der Vortrag von Jörg Schomborg zum Thema "Aktuelle Hinweise zu Flächenpacht und Flächenkauf". Vorab rief Wesseler: "Wer Geld hat, sollte kaufen." Der Referent machte deutlich, dass Flächen ein knappes Gut sind, sowohl Kauf als auch Pacht wohlüberlegt werden müssten. Schomborg: "Der Ausgangspunkt ist immer der eigene Betrieb, nicht das, was für den Nachbarn richtig ist." Nicht vergessen werden dürften beim Kauf die Nebenkosten von der Grunderwerbssteuer über Umschreibungskosten und Grundschuldbestellung bis hin zur Maklergebühr. Das könne sich auf rund 12 Prozent summieren.

Es folgte ein Exkurs zum Grundstücksverkehrsgesetz. Zwar gebe es kein Vorkaufsrecht für Landwirte, aber eine Grundbuchsperre sorge bei landwirtschaftlichen Flächen dafür, dass dem Grundstücksverkehrsausschuss des Landkreises Osnabrück alle Verträge vorgelegt würden. Kaufe ein anderer Landwirt, sei alles okay. Kaufe ein Nicht-Landwirt, könne eine Ablehnung erfolgen (Versagung), wenn ein Landwirt bereit sei, zu gleichen Konditionen zu kaufen. Schomborg: "Wenn im Einzelfall Fragen sind, rufen Sie bei der Kammer in Osnabrück an."

Verträge genau lesen

Im Hinblick auf eine Pacht gelte ebenfalls. Jede Müsse von seinen eigenen Daten ausgehen. Basis sei der Deckungsbeitrag, der mit der Fläche erwirtschaftet werde, dem wiederum Kosten (wie etwa ein zusätzlicher Weg) gegenüberständen. Zu Inhalten von Pachtverträgen, so Schomborg, gebe es bei der Kammer eine Menge Anfragen. Die genaue Bezeichnung der Fläche sei ebenso wichtig wie die Größe (brVertrutto oder netto), Pachtpreis und Pachtdauer, Bewirtschaftungsauflagen oder der Mehrwertersatz (Anlage von Drainage). Der Rat des Experten: "Lesen Sie sich Verträge, die vorgelegt werden ganz genau durch." Als hilfreich bezeichnete er es, Istzustände kurz aufzuschreiben und dem Vertrag hinzuzufügen. Außerdem mahnte Schomborg ein partnerschaftliches Verhältnis zum Verpächter an. Wer einen günstigen Vertrag habe, sollte fair sein und von sich aus eine Anpassung anbieten.

Demo in Münster

Stefan John erinnerte an eine Demo des westfälischen Bauernverbandes, die am 27. März in Münster stattfindet. Dabei geht es um die Düngeverordnung neu, die keine Ackerwirtschaft mehr zulasse. John: "Wir wollen mit zwei Bussen fahren." Abschließend sagte Wessler: "Wir müssen aufpassen, dass wir weiter Landwirtschaft betreiben können."