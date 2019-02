Die Kooperation der Wilhelm-Busch-Schule Hunteburg mit der Firma Keil geht weiter. Die Schulgemeinschaft freut sich über eine Spende des Unternehmens, einen Beamer und eine Dokumentenkamera. Foto: Wilhelm-Busch-Schule

Hunteburg . In regelmäßigen Abständen finden in Kooperation zwischen der Wilhelm-Busch-Schule Hunteburg und der Firma Keil Anlagenbau in Hunteburg technische Projekttage statt um Jugendliche für technische Berufe zu begeistern.