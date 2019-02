Zwei besondere Blutspender in Bohmte ausgezeichnet CC-Editor öffnen

Beim Blutspendetermin in Bohmte übergab Enise Yener vom DRK-Ortsverein die Urkunden an Stefan Ellermann (für die 100. Spende, Mitte) und Klaus Knollhof (50. Spende). Foto: Yannik Brockmeyer

Bohmte. Zwei Blutspender, die sich an der jüngsten Aktion in Bohmte beteiligten, bringen es zusammen auf mehr Spenden als bei dem Einzeltermin in der Oberschule verzeichnet wurden. Stefan Ellermann absolvierte dabei die 100. Spende, Klaus Knollhof die 50. Spende.