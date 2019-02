Bohmte. Manchmal hat Dayo, der Rhodesian-Ridgeback-Rüde, eine Tendenz zum Halbstarkentum. Aber wenn er mit Lady unterwegs ist, der befreundeten Mischlingshund-Dame aus Bohmte, dann ist ganz klar: Lady hat das letzte Wort. Die Freundschaft der beiden Hunde entwickelte sich bei einem Spaziergang.

Eigentlich mag die Mischlingshund-Dame Lady von Werner Diekmeier aus Bohmte überhaupt keine großen Hunde. Das sollte sich aber ändern, als Diekmeier und Lady bei ihren Spaziergängen den Hundehalter Frank Meier aus Bohmte kennenlernten.



Frank Meier ist seit ein paar Jahren stolzer Besitzer des Rhodesian-Ridgeback Rüden Dayo – eines ganz besonderen Hundes. Denn anders als die anderen Rüden aus dem 9 Welpen umfassenden Wurf, den sich Meier bei einem Züchter in Wiesmor in Ostfriesland ansah, hatte dieser Hund eben nicht den für die Rasse markanten „Ridge“ auf dem Rücken – üblicherweise wird dieser Strich durch Haare gebildet, die in Gegenrichtung zum Fell wachsen.

Nach dem Tod war klar: Es gibt keinen neuen Hund - oder?

Dass er sich überhaupt auf den Weg nach Ostfriesland machen würde, hatte Frank Meier rund ein Jahr zuvor nicht gedacht. Denn nach dem Tod seines jahrelangen treuen Rhodesian-Ridgebacks Sam, der sich im Alter von 10 Jahren mit einer schweren Krankheit auseinandersetzen musste, hatte sich Meier eigentlich einer selbstverordneten Hunde-Auszeit verschrieben. Und musste dann schnell feststellen, dass ein Leben ohne Hund für ihn überhaupt nicht möglich ist. Also ging er auf die Suche und stieß auf Dayo.









Daheim in Bohmte begann für den halbstarken Rüden mit einem Besuch der Welpenschule Dorn in Venne schon das Training für ein gutes Hundeleben – mit Benimm. Mit einer weiteren Prüfung in der Hundeschule Lücke-Kerprin in Haldem wurde Dayos Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Mit Artgenossen hat der inzwischen zwei Jahre alte Dayo nun überhaupt keine Probleme. Inzwischen hat er prächtig entwickelt – und eine feste Freundschaft mit der Spaziergangs-Zufallsbekanntschaft Lady geschlossen. Kaum zu glauben, aber wahr.

Anzeige Anzeige

Zufallstreffen: "Die beiden mochten sich sofort"

Werner Diekmeier erinnert sich an die ersten Begegnungen: "Die beiden mochten sich sofort. Aber wenn Dayo mal bei uns zu Besuch ist, dann hat Lady bei uns im Garten immer das letzte Wort". Und der große Rhodesian-Ridgback hält es dann wie ein echter Gentleman – und hält sich mit Wiederworten zurück.

Als Dayo unseren Fotografen kennenlernte, da schleckte er ihm zur Begrüßung kurz mal durchs Gesicht. "Mein Hund weiß eben, was sich gehört", lachte Frank Meier…