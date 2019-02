Arenshorst. Traditionell widmet der Kulturring Bohmte sein Februar-Konzert den Kindern und Jugendlichen. Dann nämlich stellen die Preisträger des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ im Rahmen eines Arenshorster Konzertes in der Kirche St. Johannis ihr Wettbewerbsprogramm vor.

„Jugend musiziert" ist im Übrigen das renommierteste Musikförderprojekt Deutschlands. Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen 56 Jahren mitgemacht. Für viele von ihnen war das der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere. So boten auch in diesem Jahr die jungen Musiker ein durchgehend hohes Niveau und großartige Musik.

Doch bevor es losging stellte Hartwig Ventker vom Kulturring Bohmte heraus: „Heute hat der musikalische Nachwuchs das Wort; wir hören Schüler in der Altersgruppe (AG) II bis VI, das heißt, die jüngste Schülerin ist zehn Jahre, die ältesten 20/21 Jahre.“ Mit den Worten: „Ich bin ganz gespannt, was ihr mitbringt“, hieß auch Pastor Andreas Pöhlmann die jungen Talente willkommen.





In einer wahren Percussion-Landschaft eröffnete Johann Janßen (AG IV) aus Osnabrück das Programm mit „Rebonds B“ von Iannis Xenaikis (1922-2001). Ein Stück, das in ständigen Verwandlungen rhythmischer Figuren erfolgt, die sogar an altgriechische Rhythmen erinnern. Denn in Xenakis Schlagzeugmusik realisiert sich eine musikalische Sprache, die einerseits auf archaische Wurzeln zurückgreift, andererseits von modernen konstruktiven Ideen geprägt ist.

Mit einem hervorragenden Zusammenspiel und einer einfallsreichen Technik überzeugten Lisette Gambietz, Violoncello (AG II), aus Hasbergen und Lisa Jampolski, Klavier (AG IV), aus Schledehausen mit einer „Gavotte“ von Hermann Wenzel, einem „Larghetto e piano“ von Willem de Fresch sowie schwungvoll mit „Danse rustique“ von Henry William Squire und dem „Disco Hit“ von Gabriel Koeppen.





Anzeige Anzeige

Ausdrucksstarke Interpretationen vom „Menuett 1 und 2“ aus der Cello-Suite Nr. 2 d-moll von Bach sowie „Generalife“ von Emmanuel Séjourné (*1961) bot Juliane Schneider (AG II) aus Georgsmarienhütte auf der Marimba. Séjournés rhythmische, romantische und energische Musik schöpft sowohl aus der westlichen Klassischen Musik, aber auch aus der populären Kultur.

Da die Arenshorster Konzerte immer für Überraschungen gut sind, waren auch erstmals drei Sängerinnen mit „Gesang-Pop“ dabei. Den Anfang machte Maria Koltsov (AG IV) aus Osnabrück, die mit „S.L.U.T“ von Ido Zmishlany faszinierte. Das dazu erforderliche Play-back kam jeweils direkt vom Smartphone. Nach Gesang erneut Marimba, an der Jan Pohlmann (AG III) aus Hasbergen ein Präludium von Bach und „Butterfly“ von Nils Rohwer zu Gehör brachte. „Butterfly“ verbindet wundervolle Melodien, aber auch groovige rhythmische Elemente und gibt dem Spieler großen Raum für seine eigene Interpretation, weil er mit viel Rubato-Feeling spielen darf.

Bravourös ließ sodann der zwölfjährige Bennett Witte (AG III) aus Osnabrück auf seiner Violine die „Sonatine A-Dur“ von Telemann und fulminant die „Tarantella“ g-moll, op 43 von Anatoli Komarowski erklingen. Die Begleitung am Klavier übernahm sensibel Christopher Wasmuth.

Und wieder Gesang: Innig und nachdrücklich bestach die Sopranistin Hannah Van Do (AG VI) aus Osnabrück mit ihrer facettenreichen Stimme mit „Weak“ von Deborah Anne Dyer (*1967). Da zu Gesang-Pop auch jeder Interpret eine Eigenkomposition beisteuern musste, begeisterte Hannah mit „Atlantis“ und begleitete sich selbst am Klavier.





Souverän und mitgehend interpretierte anschließend Fabian Wittich (AG V) aus Belm auf der Marimba „Virginia Tate“ von Paul Smadbeck mit wunderschönen Harmonien und einer tonalen Sprache sowie „Prism“ von Keiko Abe, der sich durch eine seltene Kombination aus kreativer Kraft, Sensibilität und virtuoser Technik als Marimbist von Weltklasse entwickelte. Das abwechslungsreiche und kurzweilige Programm beendete Malaika Bilacic, Gesang-Pop (AG VI) aus Osnabrück mit ihrer reich an Nuancen und voluminösen Stimme mit Stevie Wonders „Faith“ und ihrer eigenen Komposition „Release or go“.

Nun heißt es Daumen drücken, wenn die Akteure Ende März zum Landeswettbewerb zur Musikhochschule nach Hannover fahren. Und vielleicht schafft es jemand sogar bis zum Bundeswettbewerb….