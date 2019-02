Bohmte . Auf der Umgehungsstraße Bohmte, der Bundesstraße 51, die als Kraftfahrstraße ausgewiesen ist, bleibt es dabei: Sie darf weiterhin von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werden, wenn diese bauartbedingt Tempo 40 fahren können.

In der Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Wege im Bohmter Kotten berichtete Fachbereichsleiterin Kerstin Schubert von den Ergebnissen der jüngsten Verkehrsschau. Beteiligt sind daran in der Regel neben der verantwortlichen Straßenverkehrsbehörde, die Straßenbaubehörde und die Polizei sowie Vertreter der Gemeinde. Im Hinblick auf die Umgehungsstraße ging es um die Frage, ob die Regelung, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge die Kraftfahrstraße nutzen dürfen, auch weiter Bestand haben sollte. Das wurde bejaht. Die bestehende Beschilderung braucht somit nicht geändert zu werden. Ausschussvorsitzender Arnd Sehlmeyer, seines Zeichens selbst Landwirt, sagte: "Es ist eine gute Entscheidung, dass der landwirtschaftliche Verkehr die Straße weiter nutzen kann, zumal Schlepper nicht an den Unfällen im bereich der Mittelanbindung beteiligt waren."

Durchgezogene Linie

Unfälle, die im Bereich der Auffahrt auf die Umgehungsstraße geschehen waren, waren nämlich der zweite Punkt, der bei der Verkehrsschau die Umgehungsstraße betraf. Beschlossen wurde, dass im Zusammenhang mit den Auffahrten eine durchgezogene Linie auf einer Länge von rund 400 Metern das Überholverbot signalisieren soll.

Fußgängerüberweg

Verkehrszählungen sollen erfolgen, bevor über zwei zusätzliche Fußgängerüberwege an der Wehrendorfer Straße (Einmündung Südstraße) und an der Leverner Straße (am Netto-Markt) endgültig entschieden wird.