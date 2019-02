Altkreis Wittlage. Besuch im Wittlager Land: Vorhaben des Dorfentwicklungsprogramms und der Flurneuordnung schaute sich der EU-Abgeordnete Jens Gieseke vor Ort an. Stationen waren Schwagstorf, Hunteburg und Bohmte.

Die Europäische Union ist weit weg, das denken viele Bürger. Beschlüsse und Programm aus Brüssel haben aber ganz konkret Auswirkungen auf das Leben der Bürger im Altkreis Wittlage. Außerdem profitieren Kommunen – und damit auch die Einwohner in den Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln – von Projekten, die mit EU-Geld erheblich gefördert werden.





Ohne diese Programme könnte vieles nicht realisiert werden. Etwa die umfassende Sanierung und Neugestaltung der ehemaligen Mehrzweckhalle Schwagstorf – heute das Veranstaltungszentrum. Rund 1,5 Millionen Euro konnte die Gemeinde hier investieren. Bereits 1968 war das Gebäude eingeweiht worden. "Wir müssen hier was tun", das sei seit 2002 klar gewesen, erläuterte Bürgermeister Rainer Ellermann. Als Ostercappeln frühzeitig vom Start des Dorfentwicklungsprogramms hörte, hat die Verwaltung die Vorbereitungen für eine Bewerbung getroffen. Mit Erfolg: Ostercappeln war dabei und seitdem sind zahlreiche öffentliche und private Vorhaben verwirklicht worden.

Hunteburger Ponymarkt

Auch die Dorfregion Bohmte wurde in das Programm aufgenommen. Zu den aktuellen Projekten, die 2019 umgesetzt werden sollen, zählt die Aufwertung des Ponymarktgeländes in Hunteburg-Meyerhöfen. Rund eine Million Euro umfasst das Gesamtvolumen für 2019 und 2020. Dass Ortsbürgermeister Norbert Kroboth den Abgeordneten zum Ponymarkt 2019 einlud, versteht sich da von selbst.





Jens Gieseke wohnt in Sögel. Er ist seit der Europawahl 2014 als Nachfolger von Hans-Gert Pöttering Abgeordneter für das westliche Niedersachsen (Osnabrück/Emsland) im Europäischen Parlament. Dort ist er als Mitglied der CDU in der Europäischen Volkspartei (EVP) vertreten. Gieske ist Mitglied des Ausschusses für Umwelt, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie des Ausschusses für Fischerei.

Flurbereinigungsverfahren Bohmte-Nord.

Dritte Station war der Hof Hermann Asshorn in Bohmte. Wichtiges Thema für die Landwirte ist das Flurbereinigungsverfahren Bohmte-Nord. Hier steht eine Fördersumme von 2,7 Millionen Euro zur Verfügung. "Das Gebiet ist rund 2.400 Hektar groß und umfasst 33 Kilometer Wege", so Landwirt und Ratsmitglied Mathias Westermeyer. Asshorn und Westermeyer – beide im Vorstand der Teilnehmergemeinschaft – wiesen darauf hin, dass die mit dem Verfahren verbundenen Kompensationsmaßnahmen ein wichtiger Beitrag zur Dümmersanierung geleistet werde. So sind Arbeiten zur ökologischen Verbesserung und zum Schutz der Hunte und anderer Fließgewässer geplant, wie die Ausweisung von Gewässerrandstreifen und Anlage von Altarmen und Sekundärauen.