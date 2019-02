"Close to Reality" ist eine der Bands, die am 2. März beim Contest im Life House auftreten werden. Foto: Maximilian Oeverhaus

Stemwede-Wehdem. Der 17. Bandcontest mit vier Nachwuchsbands findet am Samstag, den 2. März um 20 Uhr im Life House in Stemwede-Wehden statt. Den Gewinnern dieses Wettbewerbs, der vom Verein für Jugend, Freizeit und Kultur in Stemwede (JFK) veranstaltet wird, winkt als Hauptpreis der Auftritt auf dem 43. Stemweder Open Air Festival am 16. und 17. August.