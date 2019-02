Zahlreiche Gäste nahmen an der Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Bohmte teil. Neun Feuerwehrkräfte wurde befördert, ein verdienter Feuerwehrmann aus dem aktiven Dienst verabschiedet. (von links) Frank Kintscher, Thomas Niermann, Tanja Strotmann, Klaus Goedejohann, Benjamin Gorn, Martin Niermann, Josef Brockmeyer, Christopher Bühning, Nico Kühte, Frank Brörmann, Olaf Langer, Thomas Rehme, Michael Schnittker, Dennis Sieker, Daniel Wiechmann, Dennis Gerwin und Maurice Ellermann. Foto: Hubert Dutschek

Bohmte. Thomas Niermann übergibt das Amt des Ortsbrandmeisters in Bohmte nach 19 Jahren in jüngere Hände. Sein Nachfolger wird Benedikt Placke. Dieser tritt sein Amt am 1. Mai an.