Altkreis Wittlage. Die Städtepartnerschaft der drei Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln des Altkreises Wittlage und der französischen Stadt Bolbec feiert in diesem und im nächsten Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Interessierte können sich für zwei Touren in die Normandie anmelden.

Dieses besondere Jubiläum wird der Verein „Partnerschaft Bolbec-Wittlage“ in diesem Jahr in Frankreich und im nächsten Jahrim Altkreis Wittlage begehen. „Unsere Partnerschaft verbindet Tradition und Lebendigkeit intensiv miteinander, was sich alljährlich auch an Teilnehmerzahlen von 110 bis 180 Personen aller Generationen widerspiegelt“, so der Verein .

In Gastfamilien

Alle Teilnehmer werden in Gastfamilien untergebracht und sind für die Zeit des Aufenthaltes auch mit in das Familienleben integriert. Tagesprogramme mit Ausflügen, Besichtigungen und auch sportlichen Vergleichswettkämpfen sowie abendliche Veranstaltungen verbinden deutsche und französische Teilnehmer immer wieder in gemeinsamen Aktionen. „So können beide Seiten durch die gemeinsamen Erlebnisse zusammenwachsen“, betonen die Organisatoren.

In der Vergangenheit haben die jährlichen und wechselseitigen Besuche immer gemeinsam von Jugendlichen, Sportler befreundeten Familien und Vertretern der Gemeinden und Partnerschaftskomitées in den jeweiligen Herbstferien der Gäste statt gefunden. 2019 wird der Altkreis Wittlage zu Gast sein in Frankreich. Aufgrund der anstehenden Feierlichkeiten hat unser Gastgeber für diesen Besuch um eine Besonderheit gebeten:

Um allen Teilnehmer in diesem Jubiläumsjahr bezüglich der Feierlichkeiten gerecht werden zu können, sollen in diesem Jahr zwei Fahrten nach Bolbec durchgeführt werden. Vom 7. bis 11. Juni (Pfingsten) fährt eine Gruppe aus Vertreter der Gemeinden, des Partnerschaftskomitées, der befreundeten Familien sowie der Musikinitiave Bad Essen und vom 9. bis 13. Oktober (Herbstferien) fährt eine Gruppe mit Jugendlichen, Sportler und Vertreter des Partnerschaftskomitées.

Die Programmplanungen haben auf der französischen Seite bereits begonnen. So könnte bei der Fahrt zu Pfingsten neben den Jubiläumsfeierlichkeiten voraussichtlich auch ein Besuch der „Armada“ in Rouen stattfinden, einer der weltgrößten maritimen Veranstaltung für Segelschiffe, Flusskreuzfahrtschiffe und militärische Schiffe und U-Boote.

Anmeldungen und Infos

Anmeldungen und weitere Infos bei Stéphanie Jeanne-Djekic, 1. Vorsitzende und Ansprechpartnerin Schüler/Jugend, Tel. 05472 4737 sowie Britta Bauder, Geschäftsführerin des Vereins, Tel. 05473 9594340

Anzeige Anzeige

Anmeldeformulare können auch direkt von der Homepage www.partnerschaft-bolbec-wittlage.de heruntergeladen werden. Mehr über auch online www.partnerschaft-bolbec-wittlage.de sowie auch unter www.ville-bolbec.fr.