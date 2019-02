Bohmte/Herringhausen. Die Arenshorster Straße, die Bürgermeister-Rolfes-Straße und die Straße "In den Höfen" in Herringhausen befinden sich in keinem guten Zustand. Das ist seit Langem bekannt. In der Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Wege stand das Thema im Bohmter Kotten auf der Tagesordnung. Die Lösung erweist sich als kompliziert.

Die Ausgangslage: Die fehlende Entwässerung der drei Straßen führt zur Pfützenbildung oder sogar dazu, dass Wasser auf Grundstücke läuft. Aber nicht nur Gosse und Entwässerung sind nicht vorhanden, sondern auch der Bürgersteig. Für diese Situation wiederum gibt es eine Erklärung. Fachdienstleiter Alf Dunkhorst: "Wir von der Verwaltung müssen empfehlen, dass ein Erstausbau erfolgt. Der Gemeinderat hat einen Bebauungsplan aufgestellt, demzufolge die Erschließung erfolgen muss." Das Problem: Der Beschluss liegt geraume Zeit zurück – jedenfalls im Hinblick auf die Arenshorster- und die Bürgermeister-Schröder-Straße. Dunkhorst in Richtung der Ausschussmitglieder: "Es ist ihre Entscheidung, sich für Unterhaltungsmaßnahmen oder einen beitragspflichtigen Erstausbau auszusprechen."

In einer Anliegerversammlung im Januar wurden den Bürgern die verschiedenen Möglichkeiten in Sachen Straßenausbau vorgestellt. Wer sich daran nicht beteiligen konnte, wurde von der Verwaltung angeschrieben. Inzwischen liege eine fast vollständige Rückmeldung vor. Während die Anlieger der Bürgermeister-Rolfes-Straße und der Straße "In den Höfen" komplett gegen einen Ausbau votierten, war das Ergebnis an der Arenshorster Straße gespalten.

Die Gesamtkosten für den Erstausbau der drei Straßen sind mit 700.000 Euro veranschlagt, wobei der Löwenanteil mit 411.000 Euro auf die Arenshorster Straße entfällt. Bei einem Erstausbau schreibt das bundesweit gültige Baugesetzbuch vor, dass die Bürger Erschließungsbeiträge entrichten müssen. Der Anteil liegt bei 90 Prozent der Gesamtkosten.

Ortsbürgermeister Arnd Sehlmeyer verwies darauf, dass es nicht nur in Herringhausen Straßen gebe, deren erstmaliger Ausbau erst nach etlichen Jahren erfolge. Er unterstrich: "Wir müssen aufpassen, keinen Präzedenzfall zu schaffen." Er fügte hinzu, dass durchaus problematisch sei, eine Straße zu sanieren, die noch nicht erstmals ausgebaut sei.

Bei dem Nicht-Ausbau handele es sich um Versäumnisse eine alten Rates. sagte Martin Schütz. "Wir müssen das nun ausbaden. Den Ausbau können wir so nicht umsetzen. Die Anwohner haben sich klar dafür ausgesprochen, dass sie das nicht wollen. Das ist ärgerlich für uns, weil wir das Geld eigentlich nicht haben." Er ergänzte: "Es ist legitim, dass die Verwaltung darauf hinweist, dass ein Nachholen nötig ist. Nicht in Ordnung ist es, nachträglich in die Tasche greifen zu müssen."

Sehlmeyer machte deutlich, dass es die Straße "In den Höfen" nicht nicht lange gibt. Er fragte: "Wo liegt die zeitliche Grenze?" Er forderte die Ausschusskollegen auf, das Thema erneut in den Fraktionen zu beraten. Er gelte, keine vorschnelle Entscheidung zu treffen. Die weitreichenden Konsequenzen müssten bedacht werden. Der Beschluss, noch einmal zu beraten, was die Entscheidung in Sachen Straßensanierung in Herringhausen insgesamt bedeutet, fiel einstimmig.