Damme. Die Narren in der Karnevalshochburg Damme stehen bereit: Am kommenden Sonntag , 24. Februar, ab 12.33 Uhr findet der erste große Umzug durch die Innenstadt statt.

"Dammensia" freut sich auch 2019 wieder auf den Ansturm der Narren, auch aus dem Wittlager Land. Traditionell nehmen Fans der fünften Jahreszeit aus Hunteburg, Ostercappeln, Venne oder Bohmte und Bad Essen am karnevalistischen Treiben in Hunteburgs Nachbarstadt dabei und werden Teil von "Norddeutschlands größtem Carnevalsumzug", denn Karneval schreibt sich seit Jahrhunderten in Damme mit "C".

Am 25. Februar ab 12.33 Uhr setzt sich dann vor den Toren des Wittlager Landes Norddeutschlands größter Rosenmontagsumzug in Bewegung.