Bohmte. Die CDU Gemeinderatsfraktion in Bohmte plädiert für eine ablehnende Stellungnahme zum Netzentwicklungsplan 2030 und warnt vor möglichen "riesigen Erdkabeltrassen" quer durch den Altkreis Wittlage.

Der Netzentwicklungsplan 2030 in Rahmen der Energiewende wird alle zwei Jahre fortgeschrieben. Aktuell wurde die Fortschreibung 2019 veröffentlicht und befindet sich bis zum 4. März in der so genannten Konsultationsphase, in der Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und von Privatpersonen abgegeben werden können.

Umspannwerk wird erweitert

Schon beschlossen und mit zu erwartendem Baubeginn in diesem Jahr ist die 380 KV Freileitung Wehrendorf - St. Hülfe. Das Umspannwerk Wehrendorf wird hierfür schon seit geraumer Zeit deutlich erweitert.

Neu im Netzentwicklungsplan 2030 ist der Bau von zweimal 2 GW-Hochspannungsgleichstromtrassen (HGÜ) von Wilhelmshaven nach Uentrop in NRW. Diese sollen durch den Landkreis Osnabrück (Wehrendorf ist explizit genannt) geführt werden, so die CDU.

Eingriff in Bodenhaushalt

"Die Dimension dieser HGÜ als Erdkabel mit dem damit verbundenen Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt und dem Ausschluss der Trasse für jegliche weitere Nutzung ist wohl noch erheblich größer als eine berechtigterweise kritisierte vierspurige B 65 neu. Bei allem Verständnis für den Ausbau der Offshore Windkraft gibt die CDU Fraktion zu bedenken, dass der Altkreis Wittlage mit zwei Bundesstraßen, dem Kanal, der Eisenbahn, zwei 380 KV Freileitungen und Windrädern schon ausreichend zur Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland beiträgt", heißt es in einer Erklärung.

Die CDU Fraktion hat beantragt, dass die Gemeinde Bohmte diese Planungen ablehnt und das weitere Verfahren kritisch begleitet. Unter www.netzentwicklungsplan.de kann sich jeder Bürger informieren und Stellungnahmen bis zum 4. März abgeben.