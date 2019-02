Die Vorgeschichte

Mareike Schnittker ist in einem großen Gesundheitsnetzwerk tätig. Sie erzählt: „Alles fing damit an, dass der Sohn eines Teampartners, Ben, 16 Jahre alt, zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt ist und sein Vater deutschlandweit alle Kollegen um Hilfe gebeten hat. Und so starteten wir Seite an Seite mit dem Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR).“ Während des GBE-Basars habe man in knapp drei Stunden ebenfalls 20 neue Stammzellspender finden können und es kamen über 100 € an Spenden zusammen. Schnittker: „Und dann ist etwas ganz Wunderbares entstanden. Die einzelnen Klassen des Gymnasiums Bad Essen (GBE) stellen jedes Jahr einen Teil ihrer Einnahmen aus dem Erlös ihrer Verkäufe einem guten Zweck zur Verfügung. 2018 hat sich die Schülervertretung für das NKR entschieden und 1.500 Euro überweisen können. Was für ein toller Erfolg!“