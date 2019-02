Bohmte. Die SPD-Fraktion im Bohmter Rat lehnt die Kosten für den angedachten Mehrgenerationenspielplatz ab und fordert die Einstellung der Planungen.

In dem vom Fraktionsvorsitzenden Thomas Rehme auf den Weg gebrachten Antrag heißt es: "Die Projekte im Betrachtungsbereich sind — bis auf die Sanierung des Sportplatzgeländes — nicht notwendig und können eingespart werden. " Die Sanierung des Schulhofes der Oberschule Bohmte solle in einem angemessenen Umfang erfolgen. In Abstimmung mit der Oberschule seien die schadhaften Schulhofflächen zu erneuern und Angebote für die Schüler zu schaffen. Auf der Freifläche an der Schulstraße neben dem Schulgelände sollte ein Soccer Court (Größe: 20 Meter x 13 Meter wie DFB Mini-Spielfelder mit Kosten bis ca. 60.000 Euro) errichtet werden. Hierfür und für die Schulhofsanierung seien ein gemeinsamer Förderantrag zum 15.9.2019 im Rahmen der Dorfentwicklung zu stellen. Die notwendigen Kosten (= Eigenanteil der Dorfentwicklung) in Höhe von ca. 100.000 Euro sind, so die SPD; im Haushalt 2020 bereit zu stellen.

Kunstrasen an Jahnstraße

Die Rasenfläche des Sportplatzes an der Jahnstraße soll durch Kunstrasen ersetzt, die Laufbahn saniert und durch einen Tartanbelag erneuert werden. Die Sprunggrube, der Kugelstoßring und das weitere Sportplatzgelände müssen nach Auffassung der SPD saniert bzw. erneuert werden. Die Schulsportanlage werde den drei Sportvereinen in der Gemeinde Bohmte für den Trainings- und Punktspielbetrieb zur Verfügung gestellt.

Freibad zeitnah sanieren

Falls der im Rahmen des Bundesprogramms gestellte Förderantrag "nicht bewilligt wird, ist zum 15.9.2019 ein Förderantrag im Rahmen der Dorfentwicklung zu stellen, heißt es in dem Antrag weiter. Das Freibad müsse zeitnah saniert werden. Falls der im Rahmen des Bundesprogramms gestellte Förderantrag nicht bewilligt werde, sei zum 15.9.2019 ein Förderantrag im Rahmen der Dorfentwicklung für die Freibadsanierung zu stellen.