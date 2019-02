Diepholz. Gemeinsam mit der Biologischen Schutzgemeinschaft Hunte – kurz BSH – lädt der Naturschutzring Dümmer am kommenden Samstag, 23. Februar, zu einer Exkursion in das Naturschutzgebiet Diepholzer Moor ein.

Seit 2014 wird im Diepholzer Moor wieder aktiv an der Wiedervernässung gearbeitet. In den vergangenen Herbst- und Wintermonaten haben Pistenraupe und Bagger vor allem an der Ostseite Gehölze entfernt, alte Dämme erhöht oder neue erstellt. Damit kann das Regenwasser besser in den Flächen gehalten werden, so dass weniger Gehölze und mehr Torfmoos, Wollgras und Glockenheide wachsen.

Welche Maßnahmen konkret umgesetzt wurden und wie sich die Flächen daraufhin entwickelt haben, werden Frank Apffelstaedt und Dorothee Wibbing vom Naturschutzring bei der Exkursion vorstellen und erläutern.

Am verlängerten Kielweg

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und dauert ca. 2,5 Stunden. Treffpunkt ist der Parkplatz am Diepholzer Moor am verlängerten Kielweg, Einfahrt von Junkernhäuser Weg, Diepholz. Wasserfestes Schuhwerk und Kleidung ist empfehlenswert.

Um eine Anmeldung bei Dorothee Wibbing, Telefon 01578 8362467 oder per E-Mail an umweltbildung@naturschutzring.com wird gebeten. Weitere Informationen zu Veranstaltungen und der Natur der Dümmerniederung finden sich unter www.naturschutzring-duemmer.de.