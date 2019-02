Leckermühle . Neben einer Vielzahl marktwirtschaftlicher Aspekte, die die Schweinepreise beeinflussen, wies Mathias Klahsen von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen auf das Damoklesschwert hin, das über den Betrieben schwebt, die Schweine halten: die Afrikanische Schweinepest (ASP).

Der Experte vom Fachreferat Markt der Kammer aus Oldenburg war zu Gast in der Versammlung des Landwirtschaftlichen Förderungsrings des Altkreises Wittlage, die im Hotel Niemann, Leckermühle, stattfand. Als ein wichtiges Problem bezeichnete es Klahsen, dass die globalen Standards weit auseinander lägen. Das sei ein Knackpunkt im Wettbewerb auf dem Weltmarkt. Andernorts werde günstiger produziert. Als Beispiel nannte er ein Schweinehochhaus, das es in China gebe. Der Experte: "Die Märkte funktionieren nicht nur lokal, sondern orientieren sich stets am Weltmarkt. Und obwohl die Nachfrage nach Schweinefleisch derzeit vorhanden ist, sind Mehrerlöse für Landwirte nicht zu generieren." Zurückzuführen sei das auch darauf, dass die Schere zwischen Erzeuger- und Verbraucherpreisen immer weiter auseinandergehe und dass es auf Seiten der Schlachtbetriebe eine enorme Marktkonzentration geben. Drei Betriebe deckten in Deutschland rund 60 Prozent des Marktes ab.

Auf Importe angewiesen

Ein weiterer Aspekt: In Deutschland werden 3,5 Millionen mehr Schweine geschlachtet, als im Land gemästet werden. Die Zahl werde dem Selbstversorgungsgrad im Land zugeschlagen, da das Fleisch den Konsumenten zur Verfügung stehe. Aus der Runde hieß es: "Und uns wird vorgeworfen, dass wir zuviel produzieren." Auf dem Ferkelmarkt liegt der Selbstversorgungsgrad laut Statistik bei rund 70 Prozent. Die heimischen Landwirte seien auf Importe aus den Niederlanden und Dänemark angewiesen. "Der Bruch könnte gebremst werden, wenn es gelingt, dem Verbraucher erkennbar zu machen, dass die Tiere in Deutschland geboren, dort aufgezogen und geschlachtet wurden – ähnlich wie das im Geflügelbereich gelungen ist."

Geringe Aufpreisbereitschaft

Der Hinweis, dass der Markt die (besseren) Preise rund um das staatliche Tierwohllabel (den Anfang macht der Schweinesektor) regeln solle, löste bei den Landwirten in Leckermühle Gelächter aus. Der Aufwand sei enorm und reiche vom Kupierverbot der Schwänze über zusätzlichen Platz im Stall bis hin zu Tierschutzfortbildungen und Transportzeiten zum Schlachthof. Eine Untersuchung, so Klahsen, habe ergeben, dass sich die Aufpreisbereitschaft de Kunden für Tierwohlware in Grenzen halte (16 Prozent). Der Experte: "Das Tierwohlsiegel reizt nicht."

Wettbewerbsverzerrung

Die Zusammenfassung lautete: Die Wettbewerbsverzerrung steigt durch höhere Kosten, die Futterpreise, die Düngeverordnung, das Tierwohllabel und Umweltschutzauflagen nach sich ziehen. Dem abnehmenden Inlandsverbrauch stehe eine steigende Weltmarktproduktion gegenüber. Und nach wie vor drohe der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest. Ein Problem dabei: die Überlebensfähigkeit der Viren, die die Krankheit auslösen – beispielsweise sechs Wochen in konserviertem Schinken, drei Stunden bei über 50 Grad und viele Jahre in tiefgefrorenen Schlachtkörpern. Klahsen: "Und wenn es zu einem Ausbruch in Deutschland kommt, wird kein Unterschied zwischen Wild- oder Hausschweinen gemacht – Handelsbeschränkungen sind bundesweit die Folge."

Im Zusammenhang mit den Folgen des Brexits auf die Agrarexporte wies Klahsen darauf hin, dass in Großbritannien der Selbstversorgungsgrad bei Agrarprodukten bei 60 Prozent liegt. Reaktion aus der Versammlung: "Da kommen wir auch hin." Der Experte: "Leider ist da etwas dran."