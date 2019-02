Bohmte. Einen unterhaltsamen und zugleich inspirierenden Abend erlebten Eltern und Erzieherinnen im Familienzentrum Bohmte. Zu Gast war die Theaterpädagogische Werkstatt. "Eltern sein – ein Kinderspiel!?", so war die Veranstaltung überschrieben.

In der Regel spielen die Schauspieler der Werkstatt Programme für Kinder und Jugendliche. "Häufig werden uns nach der Vorstellung aber viele Fragen von den erwachsenen Zuschauern gestellt", berichten Susanne Gorgs und Jörg Artmann. Also hat die Werkstatt auch ein Stück für Eltern erarbeitet.

Ein Abenteuer

Bevor Gorgs und Artmann begannen, war aber das Publikum am Zug. Was bedeutet Eltern sein? Auf Zetteln schrieben die Teilnehmer ihre Antworten, die Jörg Artmann dann vorlas. Ein interessanter Einstieg in das Programm. Denn Eltern sein ist: "Aufregend, vielseitig, ein Full-Time-Job, eine Herausforderung, ein Abenteuer, schön und gelegentlich nervig" – so eine Auswahl aus den Antwortzetteln.

Stress im Supermarkt

Die Theaterpädagogische Werkstatt stellte mehrere Szenen vor, die jede Mutter und jeder Vater kennt. Etwa der Einkauf im Supermarkt, der zum Stress ausarten kann und die Nerven der Erziehungsberechtigten strapaziert. "Ich will aber ein Eis. Warum darf ich keine Chips haben?" Diese und ähnliche Forderungen und Fragen können Eltern (über)fordern.

Susanne Gorgs und Jörg Artmann spielten jeweils eine mögliche Version der Alltagsszene. Sie zeigten wie sich klassische Konflikte zwischen Eltern und Kindern lösen lassen: nämlich kreativ, liebevoll, gemeinsam und mit viel Humor. Das ist in der Praxis natürlich nicht immer einfach, aber der Mühe wert. Wichtig: die Entscheidung muss zum Entscheider passen. "Eltern müssen authentisch sein", so die Gäste aus Osnabrück.

Seinen Willen durchsetzen

Das Auf- und Wegräumen der Spielsache, Besuche bei den Großeltern und das Abholen vom Kindergarten stellten die Schauspieler ebenfalls dar. "Führt der verschwenderische Einsatz von Tränenflüssigkeit zum Erfolg, um seine Willen durchzusetzen?". Nicht unbedingt, wie Theaterpädagogische Werkstatt demonstrierte.

Die Spielszenen sind kein Patentrezept. "Sie sollten sie als Inspiration für Realität nehmen", so die Gäste. Und das haben sich die Besucher an der Bohmte Neustadtstraße sicherlich vorgenommen. "Kinder brauchen keine perfekten Eltern, sondern liebevolle Mütter und Väter, die an ihren Aufgaben wachsen, sich selbst nicht vergessen und mit Sicherheit an der Seite ihrer Söhne und Töchter bleiben", so das Fazit des Abends.

