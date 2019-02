Hüde. Druckfrisch als Vorbereitung für die anstehende Fahrradsaison 2019 präsentieren die Dümmer-Weser-Land- Touristik und der Tourismusverband Dümmerland das neue Radmagazin. Das Heft im praktischen Fahrradtaschenformat bietet in der aktuellen Ausgabe mit 21 abwechslungsreichen Tagestouren Radvergnügen für jedes Anspruchsniveau.

Auf verschiedenen Themen-Rundtouren von 27 bis 90 Kilomtern lassen sich die Schönheit und Weite der Region entlang faszinierender Moorlandschaften, der Kirchdorfer Heide, den Dammer Bergen und Stemweder Bergen bis zum abwechslungsreichen Natur- und Erlebnisangebot am Dümmer-See wunderbar genießen. Unterwegs laden gemütliche Bauernhofcafés, regionaltypische Gasthäuser und Restaurants zur Einkehr ein.

Zur Orientierung bei jeder Tour dabei: Kartenmaterial, was entlang des gut ausgeschilderten kreisweiten Fahrradleitsystems verläuft, eine Übersicht zu Gastronomiebetrieben und Freizeitmöglichkeiten sowie kurze Beschreibungen zu den Sehenswürdigkeiten.

Drei neue Strecken

„In diesem Heft bieten wir für unsere Gäste drei neue Routen, Streckenerweiterungen und die bessere Verbindung der Routen untereinander. Außerdem haben wir in besonderen Wert auf die Serviceangebote für Radler gelegt“, so Dorothea Schneider und Jessica Weßling, Geschäftsführerinnen der DümmerWeserLand Touristik und des Tourismusverbandes Dümmerland. Gemeint sind hiermit neben Fahrradgeschäften die im Gebiet des Landkreises Diepholz in den letzten Jahren zahlreich errichteten Lufttankstellen, an denen Gäste kostenlos Luft auftanken können sowie die vielfältig vorhandenen E-Bike-Ladestationen im DümmerWeserLand. Viele Gastgeber sind außerdem besonders auf die Bedürfnisse von Radtouristen eingestellt und zeigen dies durch ihre Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel Bett+Bike des ADFC.

Gänse- und Erlebnistour

Zu den neuen Touren, die Fahrradfans erwarten, gehören beispielsweise eine anspruchsvolle Strecke durch die Stemweder Berge, die neue Räuber-Rad-Route im Erholungsgebiet Dammer Berge oder die ausgeschilderte Verbindung von Gänse- und Erlebnistour im Diepholzer Umland über den Skulpturenpfad bis an den Dümmer-See – eine ideale Kombination von Natur und Kulturerlebnis.

Kurzum: die Broschüre ist nicht nur ein informatives Werbemedium für die Region, sondern gleichzeitig ein Kartenwerk mit hohem Nutzen für den nächsten Tagesausflug.

Für diejenigen, die mit entsprechendem Equipment ausgerüstet sind, sind alle Routen als GPS-Tracks im Heft über Smartphone oder GPS-Geräte aufrufbar oder stehen unter www.duemmerweserland.de zur Verfügung.

Das Heft kann über die Hotline 0544 /976-2222 oder über die Internetseite bestellt werden.