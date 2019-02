Die Wildgänse kehren zurück in die Region: Wenn abends hunderte Vögel im Ochsenmoor am Rand des Dümmers landen, ist das vor allem in diesen sonnenverwöhnten Tagen ein eindrucksvolles Spektakel. Das Ochsenmoor ist seit dem 16. 2. 1995 offiziell Naturschutzgebiet. Foto: Nordwestmedia

Bohmte. Die Wildgänse kehren zurück in die Region: Wenn abends hunderte Vögel im Ochsenmoor am Rand des Dümmers landen, ist das vor allem in diesen sonnenverwöhnten Tagen ein eindrucksvolles Spektakel.