Storchendame kehrt am Dümmer wieder zu ihrem Partner zurück

So wie dieses in Bad-Essen-Wehrendorf fotografierte Storchenpaar auf unserem Archivbild sind nun auch der Storchenmann "Fridolin" und seine Herzensdame am Dümmer wiedervereint. Foto: Martin Nobbe/Archiv

Hüde. Jetzt sind sie wieder vereint: In Hüde am Dümmer ist am Wochenende eine Storchendame zur ihrem Mann zurückgekehrt, der bereits vor einer Woche das gemeinsame Nest auf einem Bauernhof besetzt hatte. Nun werden sie liebevoll gefüttert.