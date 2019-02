Bohmte . Die Benefizkonzerte mit dem Osnabrücker Jugendchor, die im Wechsel in den drei Altkreisgemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln stattfinden, haben längst Tradition. Dazu gehört, dass der Erlös regelmäßig für die Jugendarbeit bestimmt ist. So profitieren in diesem Jahr die katholische und die evangelische Jugend in Bohmte.

Die Scheckübergabe erfolgte in der Sparkasse Bohmte. Der Betrag, so Hausherr Thomas Ruppel,Leiter der Marktdirektion Wittlage der Sparkasse Osnabrück, fiel in diesem Jahr besonders hoch aus. Die Erklärung dafür lieferte Pastor Marc Weber: "Die Jugendlichen haben selbst ganz viele Karten verkauft – auch als Geschenk zu Weihnachten für Oma und Opa."

Beeindruckende Musik

Von den Darbietungen des Osnabrücker Jugendchors in der katholischen Kirche St. Johann zeigten sich alle beeindruckt. Und an noch etwas dürften sich viele der Besucher erinnern: In der Kirche wurde es schnell reichlich kalt. Weber: "Es war der Wunsch des Chores, die Heizung auszustellen." Das Gebläse sollte nicht die Gewänder erfassen. Carina Halbsguth, die den Scheck für die katholische Jugend Bohmte in Empfang nahm, meinte: "Die Chormitglieder waren selbst keineswegs besonders warm angezogen."

Die Kühle tat dem Musikgenuss aber keinen Abbruch. Vermutlich hätte sich aber so mancher im Anschluss über ein Heißgetränk gefreut. Diejenigen, die anschließend am Neujahrstreffen der Gemeinde Bohmte in der Aula der Oberschule teilnahmen, freuten sich über einen wohltemperierten Raum.

Das Geld ist schon da

Festgestellt wurde bei der Scheckübergabe: "Das Geld ist schon da." Die Frage, ob die jeweils 1165 Euro bereits ausgegeben seien, wurde verneint. Pläne gibt es dagegen sehr wohl. Halbsguth: "Bei unseren vielen Kindergruppen können wir immer etwas Geld gebrauchen – für Aktionen, den Kinderdankeschöntag oder die Ausstattung des Jugendheims." Pastor Hartmut Weinbrenner vermutete: "Mit dem Geld können wir die Kegelbahn im Gemeindezentrum St. Thomas weiter in Schwung bringen." Jugendliche hatten sich dieser Aufgabe angenommen und hatten dafür bereits einen Jugendförderpreis des Landkreises erhalten. Wo gibt es sonst schon eine Kegelbahn mit Schwarzlicht?

Bürgermeister Klaus Goedejohann stellte fest: "In drei Jahren sind wir wieder als Ausrichter des Benefizkonzertes an der Reihe, vermutlich dann in Hunteburg."