Bohmte. Was machen eigentlich die Wittlager Luftsportler im Winter? Sie sind fleißig und rüsten sich für die neue Saison. Auf dem Flugplatz in Bohmte ist von winterlicher Ruhe denn auch wenig zu spüren.

„Hat jemand den 10er Ringschlüssel gesehen?“, erschallt es in der Werkstatt auf dem Flugplatz in Bohmte. Dieses Problem wird schnell gelöst. Emsig wird gleichzeitig an mehreren „Baustellen“ an einem Samstagnachmittag gearbeitet. Ein Anhänger zum Transport eines Seglers bekommt eine Verschönerungskur verabreicht, aber auch Abpolsterungen werden erneuert.

Auf Fahrten sollen Rumpf und Tragflächen möglichst schonend transportiert werden. Segelflugzeuge sind eigentlich optimal für Thermikflüge gebaut. Höhe unter Wolken „auskurbeln“, wie die Flieger sagen, bedeutet in Aufwindfeldern in Kreisflügen immer höher steigen und dann die gewonnene Höhe in Flugstrecke umsetzten. „Segelflugzeuge gehen in ihrem Element eigentlich nicht kaputt“, wissen die beiden Werkstattleiter Joachim Stark und Stefan Krahn aus langer Erfahrung zu berichten. Das notwendige Einschachteln der Segelflugzeuge zur optimalen Nutzung der Hallen, der Transport hinter Fahrzeugen und schließlich die Rückholung von einem Überlandflug in einem Anhänger oder Mitnahme in den Fliegerurlaub machen dann und wann Macken an dem Sportgerät. Eine Mängelliste für jedes Segelflugzeug ist abzuarbeiten. Und da muss auch mal jemand in unbequemer Haltung in den Bug des Fliegers kriechen, um die Schleppkupplung auszubauen. Dieses Bindeglied zum Startseil der Winde oder eines Schleppflugzeuges unterliegt hohen Belastungen und wird turnusmäßig zum Hersteller zwecks Überholung eingeschickt.



Erste Starts Mitte März

„Insgesamt sieht die Abarbeitung der Mängel gut aus und ist im Zeitplan“, merken die Fliegerkameradinnen und Kameraden an. Auf alles hat dann ein Luftfahrtprüfer ein Auge, der nach europäischen Richtlinien jährlich die Segelflugzeuge für flugtauglich erklären muss. Schon Mitte März, wenn das Wetter und die Flugplatzverhältnisse mitspielen, sind erste Starts mit der Schleppwinde geplant. Letztere funktioniert elektrisch und braucht auch Zuneigung der pflegerischen Art. Unauffällig wie in jedem Jahr sind Helge Rakers und Volker Raseck in einer freien Ecke in den Hallen dabei, dieses wichtige Startgerät für den Segelflug zu warten. Ein weiterer Blick in den Hallen verrät, dass jetzt Flugzeuge übereinander geparkt werden können. Spezielle frei aufstellbare elektrische Hebebühnen ermöglichen es, die Höhe der Halle optimal zur Unterstellung von Ultraleichtflugzeugen zu nutzen. „Die zusätzlichen Mieteinnahmen finanzieren diese Stapeltechnik auf Dauer von selbst und sind optimal zur Nutzung des Hallenvolumens“, so Geschäftsführer und Kämmerer Christian Stellwag.

Neues Fluggerät

In Sachen Fluggerät haben die Luftsportler auch Neuigkeiten vorzuzeigen. Ein nagelneues ultraleichtes Schulgerät vom Typ Comco C 42 B ist Anfang Dezember 2018 vom schwäbischen Mengen nach Bohmte überführt worden. Dafür haben die Luftsportler das baugleiche Vorgängermodell mit Baujahr aus 2015 mit ca. 1200 Flugstunden an Privathalter verkauft.

Aufgrund der guten Nutzung in dieser Zeit und der Wertigkeit dieses Erfolgsmodells war der Tausch kein finanzieller Kraftakt. Auch der Segelflugzeugpark hat sich verändert. Ein gebrauchtes einsitziges Übungssegelflugzeug in Kunststoffbauweise vom Typ „Jeans Astir“ ersetzt ab sofort die betagte Ka 8 in wartungsintensiver Gemischtbauweise. Auch die Bildung kommt nicht zu kurz, denn umfangreiche Theorie ist im Moment im Angebot. Ob Sprechfunkzeugnis oder Flugzeug- und Wetterkunde etc. werden unter der Woche oder am Wochenende vermittelt.



Tag der offenen Tür

Über allem schwebt der Tag der offenen Tür am 1. Mai 2019, den ein Team im Blick hat und im Hintergrund unaufgeregt die Vorbereitungen trifft. Abgerundet wird dieser Samstagnachmittag aber durch den unvergleichlichen Käsekuchen von Aktivist Axel Danzer mit Zweitwohnsitz in Lemförde. Zur Kaffeezeit wird dann geblasen, nur zwei Fliegerkameraden mit Arbeitseinsatz im Flugleitungsturm haben es nicht mitbekommen. Kein Problem, zwei Stücke Kuchen sind durch Zufall übrig geblieben. Wer zu dieser bunten Truppe dazu stoßen möchte, ist jederzeit auf dem Flugplatz willkommen. Und zwar steht dann der Steuerknüppel im Mittelpunkt, je nach Neigung von Segel – Motor Ultraleicht– und Modellflugzeugen.

Anzeige Anzeige

Infos über den Verein auch unter www.lsv-wittlage.de.