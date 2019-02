Bohmte. Fieber mitten im kühlen Februar. Und das auch noch in einer ansteckenden Variante, die vermutlich reichlich Bohmter erwischt, ohne dass dagegen etwas zu machen ist. Eher dafür, denn es handelt sich um Sammelfieber, bei dem es um Fotos, sprich Sticker und ein entsprechendes Sammelheft geht. Am Montag, 18. Februar, startet eine Aktion von Edeka Kuhlmann mit dem TV Bohmte, die bis zum 13. April läuft.

Für jeden auf einem der Fotos abgebildeten Sportler erhielt der Verein im Vorfeld kostenlos ein Heft zur entsprechenden Verteilung. Ab Montag gilt an den Kassen des Marktes: Bei einem Einkauf von 10 Euro aufwärts gibt es kostenlos eine Tüte mit fünf bzw. sechs Bildern als Inhalt, ab 20 bzw. 30 Euro zwei bzw. drei Tüten.

Somit sieht Stefan Keil als Personalmanager der sieben Kuhlmann-Lebensmittelmärkte im Landkreis Osnabrück eine „Win-win-Situation“, vor allem für den Verein in dieser Aktion einen klaren Mehrwert für seine Mitglieder. Nach dem Start am Montag gibt es am 16. März die erste Tauschbörse, die der TV auf dem großen Parkplatz vor dem Markt organisiert und bei der er Bratwurst sowie anderes mehr bei Bürgernähe zu seinen Gunsten verkaufen kann. Der 13. April ist der letzte Kauf-Tag, der 27. April der letzte Tag mit Tauschbörse an gleicher Stelle.

Sammelhefte erwerben

Bei bestehendem Interesse können Edeka-Kuhlmann-Kunden die Sammelhefte für jeweils 2 Euro an den Kassen erwerben. Die zur Verfügung stehende Menge zum Verkauf ist allerdings begrenzt. Gedacht ist dieses Angebot zum Beispiel für Opa und Oma auch als Erinnerung an diese Aktion mit ihren Enkelkindern. Dabei lief die komplette Finanzierung über Edeka Kuhlmann.

Ehe die ersten Tüten am Montag über die Kasse gehen, hat der Verein reichlich Aktivität in dieses Projekt eingebracht. Und das vor allem mit Marketing-Frau Sandra Bertelsmann, mit Chiara Fröstl und Christoph Lange als FSJler sowie Stadionsprecher Thomas Mönter als Hobby-Fotograf. Über etliche Monate gaben sie die Termine koordiniert für die Fotoaktion mit Einzelsportlern und Gruppen des Vereins, was laut TV-Vorsitzendem Horst Lutz gar nicht genug anerkannt werden kann.

Kommunikation fördern

Am ehesten, wenn das Sammel-Fieber in Bohmte mehr und mehr steigt und die Börsen-Termine als ein zusätzliches Event anstehen. Dann sucht mancher Bohmter im Heft nach Gesichtern, die er aus dem Verein oder aus der Nachbarschaft kennt, was auch die Kommunikation weiter fördern kann.