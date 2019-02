Bohmte . Die 245 Wittlager Landfrauen haben eine neue Vorsitzende. In der Mitgliederversammlung im Gasthaus Bunselmeyer wurde Kerstin Kampmann aus Schwagstorf einstimmig zur Nachfolgerin von Elsbeth Menke gewählt, die nach 16 Jahren Vorstandsarbeit, davon acht als Vorsitzende, nicht erneut kandidierte.

Eine gehörige Portion Wehmut gehörte zu der Versammlung. Schließlich ist es nicht alltäglich, dass eine Vorsitzende, ihre drei Stellvertreterinnen und die Kassenführerin, aus dem Amt ausscheiden. Das wiederum führt zu Neubesetzungen und strukturellen Veränderungen. Zukünftig gibt es neben der Vorsitzenden eine Stellvertreterin (statt vorher für jede Altkreis-Gemeinde eine). Zum Abschluss der Versammlung meinte Kerstin Kampmann, die gerade zur Vorsitzenden gewählt worden war: "Seien Sie ein bisschen nachsichtig mit uns, es ist alles ganz neu."

Viel zu tun

Bevor aber gewählt wurde – geheim und gut vorbereitet – standen die Regularien an. Elsbeth Menke erinnerte an vielfältige Aktivitäten der Landfrauen, die von der Schottlandfahrt über einen Besuch des Kinos Quernheim bis hin zu einer Radtour auf der Storchenroute reichten, hin. Zu den Aufgaben des Vorstands gehörten Besuche bei runden Geburtstagen und Ehejubiläen. Menke: "Der Vorstand hat sich nach seinen Möglichkeiten eingesetzt. Es sind 175 Stunden dabei herausgekommen." Die Zuhörerinnen zollten Beifall.

Abschied vom Singkreis

Liselotte Wübbeler, 40 Jahre Leiterin des Singkreises, erinnerte an den letzten offiziellen Auftritt der Gruppe bei der Adventsfeier, mit der die Auflösung des Chores besiegelt wurde. Sie betonte: "Wir haben 40 schöne Jahre gehabt und in der Zeit 153 Chorsätze einstudiert." Wichtig war ihr der Hinweis, dass die Singkreisfrauen sich gelegentlich treffen wollen, um sich nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Außerdem berichtete Wübbeler über den Arbeitskreis Gästeführer, der 1999 im Zusammenhang mit einem großen Singkreistreffen im Wittlager Land entstanden war, und seitdem mindestens 5000 Besucher den Altkreis Wittlage näher gebracht. Sie versprach: "Wir machen weiter."

Tänzerinnen willkommen

Zur Volkstanzgruppe, so Leiterin Heide Groß Klusmann-Otte, gehören 22 Mitglieder, von den 17 aktiv sind. Die Übungsabende finden alle 14 Tage im Gasthaus Bunselmeyer statt. Auf größere Auftritte wird verzichtet, da es schwierig ist, vier feste Paare zu finden, die dann zur Verfügung stehen. Die Leiterin unterstrich: "Wer Lust hat, zum Tanzen zu kommen, ist jederzeit willkommen."

Wehmut

Den Kassenbericht leitete Elsbeth Schmidt mit den Worten: "Das ist mein letzter Auftritt hier vorne. Das fällt mir schwer." Nachdem sie einen ausgeglichenen Haushalt mit schwarzen Zahlen vorgelegt hatte, erinnerte sie daran, wie alles angefangen hatte. Sie nahm 1987 in der Außenstelle der Landwirtschaftskammer in Bohmte die Arbeit auf, wurde 1991 Kassenführerin, war zwischendurch zudem auch Schriftführerin. Schmidt fasste zusammen: "Elsbeth Menke hat alles klasse geregelt. Sie hat ein Händchen für das Delegieren und Organisieren. Danke, es war sehr schön mit dir."

Die Kasse hatten Almut Hagemann und Angelika Westermeyer geprüft. Hagemann berichtete, dass es keine Beanstandungen gab. Entsprechend wurde dem Vorstand auf Antrag die Entlastung erteilt.

Nachfolgerin gefunden

Die scheidende Vorsitzende Elsbeth Menke leitete die Wahlen mit den Worten "Die Jahre im Vorstand haben mich sehr bereichert" ein. Die Versammelten zollten stehend Applaus. Die Wahl leitete Landfrauenberaterin Annegret Nitsch. Aus dem alten Vorstand hatte sich Kerstin Kampmann, die dort als Beisitzerin tätig war, bereit erklärt, für das Amt der Vorsitzenden zu kandidieren. Kommentar aus der Runde: "Die kann das wohl." Das sahen die übrigen Versammlungsteilnehmer ebenso. Alle 58 Stimmberechtigten stimmten mit Ja. Zur neuen 2. Vorsitzenden wurde Maren Meyer gewählt. Neue Kassenwartin ist Renate Willmann, Schriftführerin Ulrike Wrasmann. Als Beisitzerinnen komplettieren Renate Ballmann, Annette Carls und Almut Hagemann (neu) den Vorstand.

Dank

Obwohl die Ehrungen der scheidenden Vorstandsmitglieder bei der Feier zum 70. Geburtstag erfolgen sollen, gingen Elsbeth Menke und ihre drei bisherigen Stellvertreterinnen Hannelore Arendt, Ulrike Berensmeyer und Edda Steffen sowie Elsbeth Schmidt nicht leer aus. Es gab Orchideen und eine Dankeschönschachtel. Annegret Westermann, Beisitzerin der Region Osnabrück im Landesverband der Landfrauen, sagte: "Die Wittlager Landfrauen können sich doll freuen, dass sie einen so großen Vorstand gefunden haben." Zudem betonte sie: "Die Verabschiedung von den Posten heißt, dass es trotzdem Pflichtveranstaltungen bei den Landfrauen gibt." In Richtung Elsbeth Menke meinte sie: "Elsbeth hat sich immer fürsorglich um ihre Landfrauen gekümmert und ganz viel einfach so nebenbei erledigt, ohne Aufhebens davon zu machen."