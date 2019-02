Damme. Er war Manager, Unternehmer sowie Stifter und prägte die Automobilindustrie in der Region wie kein anderer. Jetzt wird sein Lebenswerk erstmals in einer 632-Seiten starken Biografie gewürdigt. Sie wurde von der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung auf den Weg gebracht.

Wir freuen uns sehr, dass mit diesem Werk erstmals das gesamte Schaffen von Dr. Jürgen Ulderup umfassend in den Blickpunkt gerückt wird“, so Dr. Thomas Schulze, Vorstandsvorsitzender der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung: „Sein bedeutender Lebensweg wird damit einem breiten Publikum zugänglich gemacht.“

Ein wichtiges Kapitel

Jürgen Ulderup war Unternehmensgründer im Nachkriegsdeutschland. Ihm gelang mit dem Aufbau des mittelständischen Automobilzulieferers Lemförder Metallwaren AG ein rasanter Aufstieg. In wenigen Jahrzehnten formte er die Lemförder Metallwaren zu ¬einem für die niedersächsische Dümmer-Region und die deutsche Automobilindustrie bedeutenden und international agierenden Unternehmen. Auch die Gründung von Elastmetall Damme 1967 geht auf ihn zurück. Dr. Ulderup schrieb ein wichtiges Kapitel bundesdeutscher Unternehmens- und Wirtschaftsgeschichte.

Anwendungsnahe Forschung

Als Vermächtnis seines Unternehmertums rief Dr. Jürgen Ulderup 1983 eine Stiftung ins Leben die in erweiterter und neuer Form gemeinnützig tätig ist. Ihr Schwerpunkt liegt in der Förderung von Bildung und Qualifikation sowie Wissenschaft und Forschung im Bereich Technik. So ist sie unter anderem Hauptgesellschafterin der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik Diepholz/Vechta als Einrichtung der technischen und betriebswirtschaftlichen Hochschulbildung sowie anwendungsnahen Forschung.

Wissenschaftlich ausgerichtet

Die Biografie über Dr. Jürgen Ulderup wurde auf umfangreicher Quellen- und Literaturgrundlage erstellt und soll einen Beitrag zur wissenschaftlich ausgerichteten Unternehmergeschichte leisten. Das Buch erscheint zeitgleich mit einer Monografie über den Vater von Dr. Jürgen Ulderup, den Schifffahrt- und Verkehrsexperten Wilhelm Ulderup im Verlag August Dreesbach. Beide Bücher sind über den Buchhandel erhältlich