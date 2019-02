Bohmte . Am Sonntag, 17.Februar 2019, um 10 Uhr findet in der evangelischen St.-Thomas-Kirche in Bohmte ein besonderer Gottesdienst statt. Zum Abschluss der ökumenischen Bibelwoche gestalten Jugendliche aus der Gemeinde gemeinsam mit Pastor Hartmut Weinbrenner den Gottesdienst zum Thema „Philipperbrief des Paulus, ein Brief aus dem Gefängnis“.

Wolfgang Wagner übernimmt die Begleitung mit Gitarrenmusik. Darüber hinaus wird Aljona Boch an der Orgel beziehungsweise dem Klavier mit von der Partie sein. Neue und alte Lieder werden in dem Gottesdienst gesungen, der zwar von den Jugendlichen gestaltet wird, sich aber selbstverständlich an alle Gemeindeglieder richtet.



Wachsende Beliebtheit

In der St.-Thomas-Gemeinde Bohmte gibt es im Jugendbereich ein lebendiges Gemeindeleben. Nun wollen die jungen Gemeindeglieder auch im Gottesdienst mitarbeiten. „Die Verkündigung des Wort Gottes ist nicht nur dem Pastor vorbehalten. Jeder Gläubige Christ ist dazu berechtigt“, so Pastor Hartmut Weinbrenner. In Bohmte finden daher schon seid Jahren Lektoren-Gottesdienste statt, die sich einer immer größeren Beliebtheit erfreuen. Jetzt kommen die von Jugendlichen gestalteten Gottesdienste dazu. Die St.-Thomas-Gemeinde lädt daher alle zur Premiere ein.

Passionsandachten

Des weiteren werden alle Passionsandachten in diesem Jahr auch von und mit Jugendlichen gestaltet. Ab Freitag, 8. März 2019, jeweils um 19 Uhr finden die Andachten in St. Thomas statt. Unter dem Motto „7 Wochen ohne“ geht es in diesem Jahr um sieben Wochen ohne Lügen beziehungsweise um sieben Wochen „mal ehrlich“ zu sein. Ein spannendes Anliegen und ein Thema, das die Jugendlichen in den Andachten vertiefen werden.