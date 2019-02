Lemförde. Und Klappe!“ Das Lemförder Gemeindehaus war einen Tag lang Kulisse für eine Folge einer Webserie. Die Kampagne „Abenteuer Jugendarbeit“ stellt die kirchliche Jugendarbeit in Lemförde vor. Darin gibt es jede Menge Spannung und die jugendlichen Darsteller bestreiten allerlei Abenteuer.

In Lemförde wurde von Donnerstag bis Sonnabend an verschiedenen Schauplätzen gedreht. Neben dem Gemeindehaus auch in der evangelischen Kirche sowie im Bürgerpark. Annähernd 100 jugendliche Komparsen aus Lemförde und Umgebung haben in dieser Folge mitgewirkt. Ziel des Projektes ist, Vereine und Verbände im Landkreis vorzustellen und der Zielgruppe, der Sieben- bis 13-Jährigen, Lust auf gesellige Veranstaltungen in den Vereinen zu machen.

Spannende Kinderserie

„Es ist ein Imagefilm, verpackt in eine spannende Kinderserie“, erklärten die Regisseure Franziska Gröne und Fabio Sobotzki am Rande. Sie und das junge Filmteam von „3bis7“ engagieren sich neben ihrem Studium im Medienbereich für das Projekt. Ehrenamtlich mit einer Aufwandsentschädigung, für das das Förderprogramm „Generation ³“ des Landes Niedersachsen finanzielle Mittel bereit hält.

„Für die Kinder und Jugendlichen liefert das Projekt wertvolle Impulse, sich in Vereinen und Verbänden einzubringen, um ihre Freizeit sinnvoll zu verbringen“, sagt Diakon Ingo Jaeger und freut sich, dass die kirchliche Jugendarbeit in der Webserie vorgestellt wird. n der Folge geht es um einen Kinderaktionstag, an dem deutlich wird, was Kirche für Kinder und Jugendliche alles zu bieten hat.

Für die Hauptrollen von Pepe, Nils, Emil und Lina der Web-Serie haben sich Jette Schichta (11 Jahre, Lemförde), Louis Behrendt (13, Bruchhausen-Vilsen), Lars Erik Flöte (11, Diepholz) und Lilith Malter (14, Asendorf) in einem Casting unter rund 50 Bewerbern durchgesetzt. Inzwischen sei bei allen vieren das Lampenfieber fast verflogen, da sie inzwischen schon einige Male vor der Kamera standen.

Webserie im Herbst

Neben der kirchlichen Jugendarbeit werden in der Webserie auch Sportvereine, das THW und viele Vereine und Verbände mehr unterhaltsam in Szene gesetzt. Gesendet werden die Folgen ab Sommer dieses Jahres. Das Lemförder Projekt wird wohl im Herbst in der Webserie gezeigt.