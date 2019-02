Bohmte. Sich bei einer Nachtwanderung auf ganz andere Sinne als das Sehen verlassen müssen - das ist für viele eine ganz neue Erfahrung. Möglich macht es eine begleitete Abendwanderung durch das Große Moor bei Banstdorf, organisiert vom Tourismusverband Naturpark Dümmer.

Zusammen mit der zertifizierten Naturführerin und ausgebildeten Wildnispädagogin Ursula Dell geht es an den Samstagen, 23. Februar und 23. März jeweils auf eine spannende „Nachtnaturtour“ ohne Fackeln oder Taschenlampe. Los geht die Wanderung durch das Gebiet zwischen der Hunte und dem Großen Moor jeweils um 17 Uhr am Moorweg in Barnstorf (zweigt von der B51 ab).

Dabei sein, wenn die Nacht erwacht...

Die gut zweieinhalbstündige Wanderung wird der Pressemitteilung zufolge ohne Lichtmittel - also etwa Fackeln oder Taschenlampen - stattfinden, um sich vollständig auf das Abenteuer einlassen zu können. Denn einmal bei beginnender Dämmerung durch die Landschaft laufen oder im hellen Mondschein wandeln, das könne ein sehr spannendes Ereignis sein, das die Verantwortlichen allen Teilnehmern nahebringen wollen, heißt es in der Mitteilung weiter. Interessante Wolkenbilder oder nachtaktive Tiere machten eine solche Wanderung zu einem eindrucksvollen Erlebnis.

Grenzen spüren und mutig sein

Selbst bekannte Gegenden könnten so vollkommen neu entdeckt werden. Spannendes in der Dämmerung zu erleben, Grenzen zu spüren und mutig zu sein, das sind die Ziele und Ideen einer solchen Nachtwanderung. Der Kostenbeitrag liegt bei 7 Euro. Es wird wetterfeste Kleidung und ein Sitzkissen empfohlen. Zum Treffpunkt in Richtung Moorweg 49 in Barnstorf fahren. Dann an der T-Kreuzung rechts halten und nach 200 Metern rechts auf einem Schotterplatz parken. Weitere Informationen gibt es bei Ursula Dell unter 05442/913208 oder kontakt@ab-raus-mit-dir.de.