Bei der Mitgliederversammlung der Gemeindejugendfeuerwehr Bohmte wurden Wahlen durchgeführt. Das Bild zeigt (von links): Olaf Langer, Malte Jungherz, Nico Hitzfeld, Pascal Winkelmann, Leon Holtmann, Florian Bramsche, Lukas Macho, Christoph Pieper und Lona Fortmann. Foto: Hubert Dutschek

Bohmte . „Am 7. Februar 1994 wurde die Jugendfeuerwehr Bohmte gegründet. Wir feiern in diesem Jahr das 25. Jubiläum”. So leitete Gemeindejugendfeuerwehrwart Olaf Langer die Mitgliederversammlung am Montagabend im Bohmter Feuerwehrhaus ein.