Stemwede-Wehdem. Der Blues-Gitarrist Carvin Jones, geboren in Texas, wird als "Mann mit den fliegenden Fingern" auf der Bühne bezeichnet und begeistert Fans des Blues-Rocks. Am Freitag, 15. Februar, um 20 Uhr spielt er auf der Bühne des Life House in Stemwede-Wehdem.

Der Vollblut-Musiker Jones wurde vom Guitarist Magazin in die „50 greatest blues guitarists who ever walked the earth“ (zu deutsch: die 50 größten Blues-Gitarristen, die je auf dieser Welt wandelten) gewählt. Der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur in Stemwede e.V. (JFK) hat ihn nun zu sich eingeladen.

In einer Pressemitteilung heißt es: Die Performance von Carvin Jones hat immer die gleiche Wirkung – ob als Headliner eines Festivals, Supportband oder bei einem Clubkonzert – eine Flutwelle bestehend aus Charisma und nahezu beängstigend gutem Gitarrenspiel versetzt das Publikum kurz in eine ekstaseartige Starre und reißt im nächsten Moment alles und jeden mit. Das Lächeln im Gesicht und die Passion in den Augen der Zuschauer sind der Beweis.

Große Bühnenauftritte

1999 wurden die ersten Schritte der Carvin Jones Band in Europa gegangen, während das talentierte, fesselnde Trio in Amerika schon Popularität erreicht hatte. Durch Auftritte zusammen mit Größen wie BB King, Albert Collins, Buddy Guy, Buddy Miles, Jeff Beck, Gary Moore, John Mayell, Jimmie Vaughn, Ten Years After, Eric Burden und The Animals erhielt die Band einzigartige Chancen ihr Können zu beweisen.

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht das Life House (Tel.: 05773/991401 oder E-Mail: info@jfk-stemwede.de) zur Verfügung.