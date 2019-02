Bohmte. In Bohmte soll an der Bremer Straße im Haus Nr. 37, direkt neben der Delphin-Apotheke, ein Ärztehaus entstehen. Dies bestätigte Apotheker Christoph Flerlage im Gespräch mit unserer Redaktion.

Neben einem Pflegedienst sollen auf drei Stockwerken zwei Fachärzte und eine Mehrfachpraxis für die Patienten da sein. "Die Gespräche laufen", sagt Christoph Flerlage, der das Ärztehaus als "Stärkung des Standortes Bohmte insgesamt und Absicherung des Apothekenstandortes sieht.

Barrierefreiheit

Im Sommer dieses Jahres werden die Umbauarbeiten an dem Gebäude, das in Flerlages Besitz ist und sich direkt neben der Delphin-Apotheke befindet, starten. Zufahrt und der barrierefreier Zugang zu dem Gebäude sind an der Rückseite. Hier werden auch 30 Parkplätze entstehen. Die Nutzung erneuerbarere Energien für das Gebäude ist vorgesehen. Die Fertigstellung ist für Sommer 2020 geplant.

Erneuerbare Energien

Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Kohlenzeche steht an zentraler Stelle im Ortskern. Der neue Standort zur Zusammenführung medizinischer Dienstleistungen ist prädestiniert und bietet entsprechend Fläche, direkt neben der Hauptstraße. Parkplätze sind bereits vorhanden oder werden noch ergänzt.

Die Gemeinde Bohmte sieht das Vorhaben der Familie Flerlage zur Errichtung eines Ärztehauses an der Bremer Straße in Bohmte sehr positiv. Denn, so Bürgermeister Klaus Goedejohann, "die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung ist für die Gemeinde ein Thema mit sehr hoher Priorität. Hierzu leistet das geplante Vorhaben der Familie Flerlage einen wichtigen Beitrag. Zudem wird mit dem Projekt auch die Ansiedlung von Fachärzten in Bohmte angestrebt, was für Bohmte als größte Ortschaft im Wittlager Land mit über 7.000 Einwohnerinnen und Einwohnern auch seine Berechtigung hat."

Standort Bremer Straße

Die Bremer Straße als leistungsfähige und breit aufgestellte Einkaufs- und Dienstleistungsmeile wird nach den Worten Goedejohanns durch dieses Projekt zusätzlich gestärkt. Gerade die Bremer Straße habe sich in den letzten Jahren durch verschiedene Investitionsprojekte sehr gut entwickelt: "Dadurch wird die Ortschaft und die Gemeinde Bohmte auch als Wohnstandort mit einer sehr guten Versorgungsinfrastruktur immer attraktiver."