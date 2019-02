Bohmte. Ein Zitat der heiligen Mechthild von Magdeburg, dass der Mensch die brennende Sehnsucht Gottes ist, hat Schwester Anna-Maria Lammen innerlich so berührt, dass sie sich auf die bewusste Suche nach Gott machte. Damals war sie 19 Jahre alt. Seit elf Jahren ist die Ordensschwester mit viel Herzblut in der Pfarreiengemeinschaft Bohmte-Hunteburg-Lemförde tätig.

„Ich habe auch als Jugendliche Menschen erlebt, die Zeugnis von ihrem Glauben gegeben haben. Von meinen Eltern her, aber auch in der Jugendarbeit von Jugendlichen, mit denen ich unterwegs war und später von vielen anderen Menschen“, schildert Schwester Anna-Maria, wie Jung und Alt sie durch ihr Glaubenszeugnis bestärkt haben, sich auf die Suche nach Gott zu machen.

Ein einschneidendes Erlebnis hatte sie am 1. Mai 1987, als sie in Köln an einer heiligen Messe mit Papst Johannes Paul II. anlässlich der Seligsprechung von Edith Stein teilnahm. „Da habe ich tatsächlich während der Eucharistiefeier einen tiefen Frieden erfahren und hatte die innere Gewissheit, eine Berufung zu einem gottgeweihten Leben zu haben“, gesteht die gebürtige Salzbergenerin lächelnd.

Ausbildung zur Krankenschwester

Nach ihrem Abitur absolvierte Anna-Maria Lammen eine Ausbildung zur Krankenschwester, die sie im Sommer 1987 mit dem Examen abschloss. Im Oktober desselben Jahres trat sie in die Kongregation der Thuiner Franziskanerinnen ein. Dort war die heute 55-Jährige in den beiden Schwestern Altenheimen in Thuine tätig. Weitere Stationen waren Bad Pyrmont, Papenburg sowie Schwagstorf. Im Dezember 2007 wechselte sie in die heutige Pfarreiengemeinschaft Bohmte-Hunteburg-Lemförde.

„Ich bin hier in unterschiedlichen Besuchsdiensten tätig wie Geburtstage oder in Krankenhäusern“, geht Schwester Anna-Maria auf ihre Aufgaben ein. Zudem ist sie im Ambulanten Hospizdienst Lemförde als Hospizbegleiterin aktiv. Damit verbunden sei die Feier der Krankenkommunion. „Ich besuche aber auch Familien, die in materieller Bedrängnis, manchmal auch in seelischer sind und die wir von Seiten der Caritasstiftung unterstützen.“

Gottesdienste und Kinderbibeltage

In der Krippe sowie im Kindergarten St. Johannes Bohmte gestaltet die Ordensschwester religionspädagogische Einheiten. „Einmal im Monat gehe ich durch alle Gruppen und spreche mit der Leiterin ab, was wir dort inhaltlich machen. In dem Rahmen gestalten wir gemeinsam mit Müttern im Team kindgerechte Gottesdienste oder auch Kinderbibeltage. Zu diesen laden wir die Lemförder Kinder nach Bohmte ein“, listet sie weiter auf.

Außerdem ist Schwester Anna-Maria seit zwei Jahren mit im Bestattungsdienst. „Das heißt, dass ich auch Trauerfeiern anlässlich von Urnenbeisetzungen oder auch Erdbestattungen übernehme.“ Dafür habe sie eine spezielle Ausbildung beim Bistum erfüllt „und bin nun dazu beauftragt worden“, hebt sie hervor. Ebenfalls gestaltet die Schwester im Bereich Liturgie Wortgottesfeiern. Jede Woche Donnerstag gibt es derzeit das Friedensgebet. „Da gibt es eine große Gruppe von Frauen und Männern, die das mitgestalten. Das ist ein großer Reichtum."

Kurs für Sinnsucher

Ab Sonntag, 10. Februar, 17.30 Uhr, würden zudem die Alpha-Abende jeden Sonntag bis zum 14. April in Bohmte starten. Ein Kurs für Sinnsucher innerhalb der Pfarreiengemeinschaft und darüber hinaus, den sowohl Hauptamtliche, als auch Ehrenamtliche gestalten.

Für Schwester Anna-Maria Lammen, die mit sechs Geschwistern aufwuchs, sind die schönsten Erlebnisse: „Wenn ich erleben darf, dass Menschen ihre Herzen für Gott öffnen und dass Gott sie berührt.“ Wie würde es ihrer Meinung nach gelingen, Kirche gleichermaßen für junge als auch für ältere Menschen interessant zu machen? Anna-Maria: „Durch das authentische Glaubenszeugnis. Wenn ich selber die Freude im Glauben lebe, dann wird es andere ansprechen. Wovon ich selber begeistert bin, das wird auch alte und junge Menschen berühren.“

Lebendige Gemeinschaft

Wünschen würde sich die Ordensschwester: „Die Freude im Glauben mit anderen zu teilen, uns gegenseitig im Glauben zu bestärken und auch wirklich bei Belastungen uns gegenseitig zu tragen – auch für die Pfarreiengemeinschaft das so erleben zu dürfen.“ Denn die Gemeinden Bohmte, Hunteburg und Lemförde würde sie als eine lebendige Gemeinschaft erleben. „Die Menschen möchten sich einbringen!“