Stemwede-Wehdem. Das Filmteam um Daniela Niermann und Ralf Tacke vom Verein „Leben in Wehdem“ wird zur 1050-Jahrfeier des Ortes, die am 28. September 2019 stattfindet, einen 90-minütigen Krimi mit den Filmemacher Daniela Franzen und Marcello Monaco aus Bassum drehen. Beide haben schon drei ähnliche soziokulturelle Projekte durchgeführt.

Das Ziel ist es, mit dieser Aktion das Dorf zusammen zu bringen und die Dorfgemeinschaft zu stärken. Alle Darsteller, außer der Hauptrollen des Kommissars, sollen Bewohner oder „Akteure“ aus Wehdem sein.

Hierfür suchen sie Menschen jeden Alters und jeder Nationalität, die Spaß haben, als „Schauspieler“ dabei zu sein. Wer kann etwas Besonderes, wer hat ein spezielles Hobby oder weiß einen tollen Ort, der unbedingt im Film erscheinen sollte? Welcher Verein, welche Gruppe möchte sich darstellen? Gefragt sind besonders Kinder und Schüler.

Krimi mit Handlung

Dieser Film soll – verpackt in einen Krimi mit Handlung – einen Gesamteindruck von Wehdem und seinen Bewohnern, Vereinen, Veranstaltungen, Firmen und Institutionen vermitteln.

Ralf Tacke vom Filmteam im Verein „Leben in Wehdem“, begrüßte in einer Infoveranstaltung alle Interessierten im vollbesetzten Saal des Begegnungszentrums in Wehdem. Vor Ort waren auch die Filmemacher Daniela Franzen und Marcello Monaco aus Bassum, die den Kulturpreis des Landkreises Diepholz 2017 erhalten haben.

Die Filmemacher stellten dann Szenen aus ihrem jüngsten Filmprojekt „Der Schatz von Schwarme“ für den Heimat-, Umwelt- und Kulturverein Eule in Schwarme vor.

Nur wenige vorgegebene Texte

In dem Wehdemer Krimi soll ein Mord aufgeklärt werden, so Marcello Monaco, der auch die Hauptrolle als Kommissar Monaco übernimmt. Der weitere Inhalt hängt von der Anzahl der Schauspieler ab, die sich bei dieser Infoveranstaltung melden können. Deshalb wird das Drehbuch, was auch den Geschehnissen und der Geschichte von Wehdem angepasst wird, erst nach der Veranstaltung von Franzen geschrieben. Sie ist bei den Dreharbeiten auch die verantwortliche Regisseurin. Die Kamera führt Ralf Schauwacker der dann auch den Film schneidet. Das besondere an den Film ist, dass es nur wenige vorgegebene Texte gibt.

„Ich finde diese Idee ist sehr interessant und spannend! Ich möchte das mit meiner Teilnahme heute unterstützen!“ sagte Anke Tolan, eine interessierte Bürgerin schon vor der Veranstaltung.

Das zeigte auch der große Andrang nach den ausführlichen Erklärungen der beiden Filmemacher. Es meldeten sich 100 Personen die eine Hauptrolle oder Statistenrollen übernehmen wollen. Freundeskreise, Gruppen und Vereine, wie der Spielmannzug Wehdem möchten unbedingt dabei sein.

Daniela Niermann vom Filmteam, war überwältigt von der nicht enden wollenden langen Schlange. Sie hatte auch die Idee und stellte den ersten Kontakt zu den Filmemachern her. Es gab Skeptiker – allerdings auch viele, die die Idee super fanden.

Drehbeginn im März

„Die Zeit drängt!“ sagte Daniella Franzen, „Ich muss sofort nach diesem Infonachmittag mit dem Schreiben des Drehbuches beginnen!“ Der Drehbeginn ist der 23. und 24. März. Die weiteren Drehtermine sind der 30./31. März, der 26./27./.28. April, der 04./05. Mai, der 11./12. Mai und der 18./19. Mai 2019.

Die Premiere des Films ist am 21. September in der „Lichtburg“ in Stift Quernheim geplant. „Damit wir den richtigen Kinoflair haben“, so Ralf Tacke. Weitere Filmvorführungen sind geplant aber noch nicht terminiert.