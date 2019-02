Bohmte/Espelkamp. Ein bisher unbekannter Täter hat am vergangenen Freitag in Espelkamp im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke das Vertrauen eines Ehepaares ausgenutzt und dabei Goldschmuck gestohlen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Masche, die vor Gemeinde und Kreisgrenzen nicht Halt machen muss.

Gegen 10 Uhr erhielt das Ehepaar (79 und 77 Jahre alt) aus Espelkamp den Anruf eines angeblich potenziellen Interessenten für die in einem Supermarkt inserierten Schlittschuhe. Nach telefonischer Vereinbarung erschien der Anrufer rund 20 Minuten später bei den Senioren und erhielt so Zutritt zum Wohnhaus. Dort teilte der Tatverdächtige mit, dass er auch am Ankauf anderer Gegenstände und speziell an Goldschmuck interessiert sei. Daraufhin zeigte ihm der Hausbewohner den Schmuck, dessen Erwerb der Tatverdächtige aber ablehnte. Infolgedessen gab der Besucher vor, das Geld für die Schlittschuhe holen zu wollen und kehrte nicht zurück. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entwendete der Tatverdächtige zuvor unbemerkt mehrerer Gegenstände aus dem Schmuckkasten - darunter Ringe und eine Halskette.



Mittellange, schwarze Haare

Der Gesuchte wird von den Opfern als etwa 30 bis 40 Jahre alt, von kräftiger Statur und etwa 185 cm groß beschrieben. Der Mann sprach Hochdeutsch und soll ein südländisches Aussehen mit mittellangen schwarzen Haaren haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Winterjacke.

Die Polizei warnt davor, Fremden Zutritt in die Wohnobjekte zu verschaffen und diesen, egal ob telefonisch oder persönlich, Einblicke in die Vermögensverhältnisse zu geben: "Händigen Sie diesen niemals Bargeld oder andere Wertgegenstände aus. Wählen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110. Hinweise zum Gesuchten werden unter Tel. 0571/ 8866-0 an die Polizei Minden-Lübbecke erbeten".